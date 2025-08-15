Tarifaço de Trump trava exportações de pedras preciosas e pode causar demissões em Soledade

EUA estão entre os principais compradores de pedras, em especial peças grandes e volumosas. Reprodução RBS TV / Divulgação

Em vigor desde 6 de agosto, a taxação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, — que oficializou tarifas de 50% aos produtos brasileiros — impacta diretamente o setor de pedras preciosas em Soledade, no norte do RS. Empresários do setor relatam que o cancelamento de pedidos começou já no anúncio do tarifaço.

A cidade foi responsável por 60% das exportações gaúchas de minerais no ano passado. Atualmente, tem cerca de 250 empresas dedicadas exclusivamente ao setor, entre pequenas, médias e grandes, por isso a preocupação com o impasse comercial que traz impacto direto nos negócios.

Os EUA estão entre os principais compradores de pedras: em algumas empresas, o país representa até 60% do faturamento. Desde o anúncio da tarifação, começaram os cancelamentos e suspensões.

— A gente aguardava alguma solução diplomática entre os dois países, mas até agora nada foi definido, o que gera muita intranquilidade — disse Gilberto Bortoluzzi, presidente do Sindicato das Indústrias de Joalheria, Mineração, Beneficiamento e Transformação de Pedras Preciosas e Semipreciosas do RS (Sindipedras).

O representante do Sindipedras também relata a preocupação com possíveis demissões do setor, principalmente nos pequenos negócios:

— Essa situação vai impactar muito, principalmente nas pequenas empresas, e pode desencadear uma sucessão de quebras, desemprego e queda na arrecadação de impostos — explica Bortoluzzi, que teve cerca de 10 encomendas suspensas por clientes dos EUA nas últimas semanas.

GIANE GUERRA A saída estudada por indústrias para driblar tarifaço de Trump que será um baque no RS

A realidade é parecida em outras empresas de Soledade. O empresário Rudah Bagatini, que exporta mais de 200 variedades de minerais para cerca de 50 países, afirma que os Estados Unidos representam aproximadamente 30% dos seus negócios.

— É um mercado muito grande, com características culturais específicas. Eles consomem peças grandes, volumosas, o que é diferente de outros países. Com a tarifa adicional de 40%, que somada a outros tributos eleva a carga total para 50%, se torna inviável os negócios — explica o empresário, que teve pedidos adiados na expectativa de que o cenário possa mudar.

Impacto na economia local

Pedidos embalados aguardam definição sobre o impasse econômico. Reprodução RBS TV / Divulgação

O setor de pedras preciosas gera em torno de 3 mil empregos diretos e indiretos em Soledade. O segmento é o segundo mais importante da cidade.

Assim, o prefeito do município, Paulo Cattaneo, alerta que os efeitos da medida vão além da exportação:

— Os primeiros a serem atingidos são os pequenos pedristas, depois vêm médios e grandes empresários. No fim, toda a população gaúcha e brasileira paga a conta. Isso impacta a geração de renda, o mercado interno e o emprego.

Em 2024, as exportações gaúchas de pedras preciosas somaram US$ 103 milhões.

Segundo levantamento da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), o Rio Grande do Sul é o Estado mais afetado pelo tarifaço entre os cinco maiores exportadores para os Estados Unidos — à frente de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Leia Mais Na cidade das pedras preciosas, trabalho de garimpeiros movimenta economia e turismo