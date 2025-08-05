Roupas, perfumes e ferramentas: os presentes mais buscados em Passo Fundo para o Dia dos Pais

Lojas apostam na data para alavancar o faturamento. Eduarda Costa / Agencia RBS

Na semana que antecede o Dia dos Pais, o comércio de Passo Fundo, no norte do RS, tem expectativa para um aumento das vendas. E de acordo com a pesquisa feita pela Fecomércio, os presentes mais procurados em todo o Estado devem ser roupas, calçados e perfumes, seguidos de itens esportivos e ferramentas.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Passo Fundo aponta que o comportamento na cidade segue a tendência da capital gaúcha: a maioria dos entrevistados (71%) tem a intenção de presentear no próximo domingo (10), se dividindo entre compras presenciais (37,1%) e online (30,8%).

— Comprar no comércio da cidade significa investir em Passo Fundo. Movimenta a economia, fortalece empresas locais, gera empregos e faz a renda circular. Cada presente comprado aqui tem impacto direto na nossa comunidade — aponta o diretor financeiro da CDL Passo Fundo, Volmir Danielli.

O comércio local investe em promoções e condições especiais de pagamento para facilitar as compras. Neste ano, o ticket médio deve ficar em uma média de R$ 150.

Roupas com preço único são aposta na cidade. Eduarda Costa / Agencia RBS

Em uma rede de lojas na rua Morom, no centro comercial da cidade, o proprietário Vitor Hugo Franzen aposta em preços únicos para as principais peças procuradas.

— O ritmo ainda está calmo, as pessoas deixam para comprar na véspera. Vamos trabalhar para manter o mesmo volume de vendas do ano passado, para não baixar disso. Procuramos colocar opções com preços bons, para o pessoal não deixar de comprar — explica.

Entre os clientes, ele vê uma busca maior pelas peças do saldo de inverno e camisetas para a meia-estação, seguindo a tendência apontada na pesquisa da Fecomércio.