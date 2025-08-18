Qual é o perfil das indústrias do norte gaúcho? Veja perfil traçado pela Fiergs

Indústrias da Região Norte produzem R$ 8,4 bilhões ao ano, o que equivale a 6,9% do PIB gaúcho. Porthus Junior / Agencia RBS

Os 88 municípios gaúchos enquadrados na Região Norte pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) têm um perfil de indústrias que chama a atenção de investidores e outros setores do resto do Estado.

Conforme dados divulgados pela Federação durante a Rota Fiergs, que esteve em Passo Fundo na última quinta-feira (14), na região existem 4.814 indústrias, o que corresponde a 9,3% de todas que existem no RS.

Com 68 mil trabalhadores, essas indústrias produzem R$ 8,4 bilhões ao ano, o que equivale a 6,9% do Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho.

Entre essas indústrias, 4.725 (98%) são de pequeno porte. Outras 75 são consideradas médias, enquanto apenas 14 têm o status de grandes. Na Região Norte, a maioria das indústrias está no setor da transformação (65,5%), seguido da construção (30,2%).

Sobre desempenho

Outro ponto que chama a atenção é sobre o desempenho da indústria do norte do RS em relação a vendas. Na comparação com a média do Estado, a região teve desempenho inferior, mas ainda sim apresentou fluxo positivo.

De maio de 2024 a junho de 2025, a indústria de todo Rio Grande do Sul aumentou as vendas em 9,7%, enquanto nos 88 municípios da Região Norte, as vendas representaram 9,5%.