Porto de Arroio do Sal, automação e atração de jovens: evento da Fiergs em Passo Fundo debate o futuro da indústria no norte do RS

Evento aconteceu no Palazzo Centro de Eventos, em Passo Fundo. Eduarda Costa / Agencia RBS

Representantes de entidades, sindicatos e lideranças regiões de 88 cidades da Região Norte estão reunidos em Passo Fundo nesta quinta-feira (14). O evento faz parte do Rota Fiergs, que promove uma interiorização do Sistema Fiergs para fortalecer a atuação das indústrias em todo o Estado.

Além do encontro, a proposta é que as lideranças apontem cinco prioridades para o desenvolvimento da região. Os itens apontados foram:

Estudo de alternativas jurídicas e articulação junto aos governos estadual e municipais para potencializar compras públicas de indústrias gaúchas, a exemplo de uniformes escolares Desenvolver projetos para fomento do interesse dos jovens em formação em áreas técnicas e emprego formal Promover a automação e digitalização nas indústrias, através da promoção de crédito facilitado para micro e pequenas empresas e desenvolvimento de projetos Atuar junto aos órgãos públicos para implantação do porto de Arroio do Sal Implantação de escola de formação de profissionais da construção civil em Passo Fundo.

Essas lacunas serão apoiadas pela federação, como explica o presidente Cláudio Bier:

— Este é o sexto evento que fazemos, visitando as regiões para resolver problemas de cada uma. Os participantes escolhem as demandas que vamos levar para os conselhos para tentarmos resolver, seja mediando com o governo do Estado ou com a entidade necessária.

Entre as questões levantadas, por exemplo, estava a confecção dos uniformes da rede de ensino estadual. Quem trouxe a demanda foi o presidente do Sindicato Patronal das Indústrias de Confecção na região, Guilherme Basso.

— O governo do Estado fez esse contrato milionário e o investimento não está ficando no Estado. Nossa ideia é que, de alguma forma, as empresas têxteis daqui assumam essa confecção, apoiando o setor e fazendo o dinheiro girar aqui — defendeu.

Ao todo, foram levantadas 10 questões necessárias para a Região Norte. As cinco elencadas acima foram escolhidas como prioridade entre os participantes do evento.