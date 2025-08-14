Porto de Arroio do Sal, automação e atração de jovens: evento da Fiergs em Passo Fundo debate o futuro da indústria no norte do RS

Representantes de entidades, sindicatos e lideranças regiões de 88 cidades da Região Norte estão reunidos em Passo Fundo nesta quinta-feira (14). O evento faz parte do Rota Fiergs, que promove uma interiorização do Sistema Fiergs para fortalecer a atuação das indústrias em todo o Estado.
Além do encontro, a proposta é que as lideranças apontem cinco prioridades para o desenvolvimento da região. Os itens apontados foram:
- Estudo de alternativas jurídicas e articulação junto aos governos estadual e municipais para potencializar compras públicas de indústrias gaúchas, a exemplo de uniformes escolares
- Desenvolver projetos para fomento do interesse dos jovens em formação em áreas técnicas e emprego formal
- Promover a automação e digitalização nas indústrias, através da promoção de crédito facilitado para micro e pequenas empresas e desenvolvimento de projetos
- Atuar junto aos órgãos públicos para implantação do porto de Arroio do Sal
- Implantação de escola de formação de profissionais da construção civil em Passo Fundo.
Essas lacunas serão apoiadas pela federação, como explica o presidente Cláudio Bier:
— Este é o sexto evento que fazemos, visitando as regiões para resolver problemas de cada uma. Os participantes escolhem as demandas que vamos levar para os conselhos para tentarmos resolver, seja mediando com o governo do Estado ou com a entidade necessária.
Entre as questões levantadas, por exemplo, estava a confecção dos uniformes da rede de ensino estadual. Quem trouxe a demanda foi o presidente do Sindicato Patronal das Indústrias de Confecção na região, Guilherme Basso.
— O governo do Estado fez esse contrato milionário e o investimento não está ficando no Estado. Nossa ideia é que, de alguma forma, as empresas têxteis daqui assumam essa confecção, apoiando o setor e fazendo o dinheiro girar aqui — defendeu.
Ao todo, foram levantadas 10 questões necessárias para a Região Norte. As cinco elencadas acima foram escolhidas como prioridade entre os participantes do evento.
Antes de Passo Fundo, o Rota Fiergs já ocorreu nas regiões Vale do Sinos, Encosta da Serra, Vale do Taquari, Noroeste e Central. A próxima edição deve ser em Pelotas, em setembro, com data a definir.