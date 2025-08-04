Passo Fundo termina junho com saldo positivo de empregos após dois meses de queda

Em junho de 2025 foram 3.381 admissões e 3.205 demissões em Passo Fundo. CESARVR / stock.adobe.com

Após dois meses de recuo nas vagas de emprego, Passo Fundo, no norte do Estado, terminou o mês de junho com 176 vagas de trabalho formal: foram 3.381 admissões e 3.205 demissões.

As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado na tarde desta segunda-feira (4).

O saldo positivo representa uma alta expressiva de cerca de 330% sobre o número de empregos criados em maio, que terminou com saldo negativo de -75 vagas novas. Ainda assim, o índice é menor do que junho do ano passado, quando foram criados 238 empregos formais na cidade.

— Temos uma retomada movida pelo setor de comércio e o industrial, principalmente. Vejo que Passo Fundo sinaliza uma expansão e, ao sinalizar essa expansão, é possível que aumente as expectativas para contratação — afirma a economista e professora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Cleide Moretto.

O setor de comércio puxou a abertura de vagas, com 1.094 admissões e 989 demissões (saldo de 105). A indústria (53) e a construção (26) também terminaram o mês com saldos positivos.

Diferente da tendência do Estado, onde todos os cinco principais setores da economia tiveram resultado positivo, Passo Fundo apresentou saldo negativo no setor se serviços (-6) e agropecuária (-2). Veja como ficou o resultado de cada setor:

Serviços : 1.607 admissões e 1.613 demissões (saldo de -6)

: 1.607 admissões e 1.613 demissões (saldo de -6) Comércio : 1.094 admissões e 989 desligamentos (saldo de 105)

: 1.094 admissões e 989 desligamentos (saldo de 105) Construção civil : 237 admissões e 211 desligamentos (saldo de 26)

: 237 admissões e 211 desligamentos (saldo de 26) Indústria : 424 admissões e 371 desligamentos (saldo de 53)

: 424 admissões e 371 desligamentos (saldo de 53) Agropecuária: 19 admissões e 21 desligamentos (saldo de -2).

Acumulado do primeiro semestre

No primeiro semestre de 2025, Passo Fundo criou 25.300 empregos com carteira assinada. De janeiro a junho, o município fechou com um saldo positivo de 1.902, uma queda de mais de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, com 3.260.

Todos os setores da economia tiveram saldo positivo. O destaque foi o setor de serviços, com 13.461 admissões e 12.405 desligamentos (saldo de 1.056). Em seguida vem a indústria, com 377 vagas. O comércio registrou 247 novos postos, a construção, 208 e a agropecuária, 14.

