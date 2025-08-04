Passo Fundo termina junho com saldo positivo de empregos após dois meses de queda

Após dois meses de recuo nas vagas de emprego, Passo Fundo, no norte do Estado, terminou o mês de junho com 176 vagas de trabalho formal: foram 3.381 admissões e 3.205 demissões.
As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado na tarde desta segunda-feira (4).
O saldo positivo representa uma alta expressiva de cerca de 330% sobre o número de empregos criados em maio, que terminou com saldo negativo de -75 vagas novas. Ainda assim, o índice é menor do que junho do ano passado, quando foram criados 238 empregos formais na cidade.
— Temos uma retomada movida pelo setor de comércio e o industrial, principalmente. Vejo que Passo Fundo sinaliza uma expansão e, ao sinalizar essa expansão, é possível que aumente as expectativas para contratação — afirma a economista e professora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Cleide Moretto.
O setor de comércio puxou a abertura de vagas, com 1.094 admissões e 989 demissões (saldo de 105). A indústria (53) e a construção (26) também terminaram o mês com saldos positivos.
Diferente da tendência do Estado, onde todos os cinco principais setores da economia tiveram resultado positivo, Passo Fundo apresentou saldo negativo no setor se serviços (-6) e agropecuária (-2). Veja como ficou o resultado de cada setor:
- Serviços: 1.607 admissões e 1.613 demissões (saldo de -6)
- Comércio: 1.094 admissões e 989 desligamentos (saldo de 105)
- Construção civil: 237 admissões e 211 desligamentos (saldo de 26)
- Indústria: 424 admissões e 371 desligamentos (saldo de 53)
- Agropecuária: 19 admissões e 21 desligamentos (saldo de -2).
Acumulado do primeiro semestre
No primeiro semestre de 2025, Passo Fundo criou 25.300 empregos com carteira assinada. De janeiro a junho, o município fechou com um saldo positivo de 1.902, uma queda de mais de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, com 3.260.
Todos os setores da economia tiveram saldo positivo. O destaque foi o setor de serviços, com 13.461 admissões e 12.405 desligamentos (saldo de 1.056). Em seguida vem a indústria, com 377 vagas. O comércio registrou 247 novos postos, a construção, 208 e a agropecuária, 14.
Geração de emprego nos primeiros seis meses do ano
- Janeiro: 4.043 admissões e 3.701 desligamentos = saldo 342
- Fevereiro: 4.835 admissões e 3.940 desligamentos = saldo 895
- Março: 4.977 admissões e 4.343 desligamentos = saldo 634
- Abril: 4.165 admissões e 4.164 desligamentos = saldo 1
- Maio: 3.851 admissões e 3.926 desligamentos = saldo -75
- Junho: 3.381 admissões e 3.205 demissões = saldo 176