Passo Fundo encerra julho com saldo negativo de empregos; setor com mais saídas foi o de serviços

Passo Fundo encerrou o mês de julho com saldo negativo em empregos formais. Foram 3.684 admissões frente a 3.770 desligamentos, conforme informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado na tarde desta quarta-feira (27).

O setor que mais sofreu foi o de serviços, com número maior de desligamentos do que admissões, encerrando o mês com saldo negativo de -122. O mesmo aconteceu na indústria e na agropecuária, que tiveram saldos de -7 e -4, respectivamente.

A construção civil e o comércio, por outro lado, encerraram o mês de julho acima do esperado. Veja como ficou o resultado de cada setor:

Serviços : 1.844 admissões e 1.966 demissões (saldo de -122)

: 1.844 admissões e 1.966 demissões (saldo de -122) Comércio : 1.116 contratados e 1.111 desligados (saldo de 5)

: 1.116 contratados e 1.111 desligados (saldo de 5) Construção civil: 289 admitidos e 247 desligamentos (saldo de 42)

289 admitidos e 247 desligamentos (saldo de 42) Indústria : 419 admissões e 426 desligamentos (saldo de -7)

: 419 admissões e 426 desligamentos (saldo de -7) Agropecuária: 16 admissões e 20 desligamentos (saldo de -4).

Os resultados locais vão na contração do país, que apontou aumento dos vínculos formais nos cinco setores. Antes de julho, Passo Fundo tinha registrado um junho de saldo positivo de empregos após dois meses anteriores em queda.

— Nossa economia é predominantemente de comércio e serviços, e eles respondem à dinâmica dos demais setores. Um resultado menor no setor primário, na agricultura e na pecuária, implica em resultado menor nos serviços também. A queda na atividade é visível, muitos estabelecimentos estão fechando e isso se reflete em um número menor de vínculos— explica a economista e professora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Cleide Moretto.

Acumulados de geração de emprego no ano

No primeiro semestre de 2025, Passo Fundo criou 29.010 empregos com carteira assinada. De janeiro a julho, o município fechou com um saldo positivo de 1.810, uma queda de mais de 52,9% em relação ao mesmo período do ano passado, com 3.843.

Todos os setores da economia tiveram saldo positivo. O destaque foi o setor de serviços, com 15,3 mil admissões e 14,3 mil desligamentos (saldo de 949). Em seguida vem a indústria, com saldo de 365 vagas, a construção com 245, o comércio com 241 e a agropecuária, 10.

