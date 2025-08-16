Outlet Passo Fundo tem alta procura no dia de abertura

Iniciou nesta sexta-feira (15) a mais uma edição do Outlet Passo Fundo, com corredores cheios e estacionamento lotado. A ação segue até domingo (17) no Bourbon Shopping, reunindo 60 expositores, 27% a mais do que nos últimos anos, quando a média chegava a 47.

Na sexta edição do evento, as ofertas de produtos são diversas: vestuário, calçados, eletrônicos, decoração, beleza, planos de internet e veículos.

Durante os três dias do evento, o público poderá encontrar peças com descontos de 20% a 80%. As lojas têm liberdade para escolher o nível da redução dos preços.

Primeiro dia movimentado

O final do primeiro dia registrou estacionamento lotado e corredores cheios de compradores que buscavam as melhores e mais baratas peças ofertadas pelos comerciantes.

No estande da loja de roupas femininas da Larissa Morella, o movimento na estreia dessa edição superou a do ano passado, quando a empresária participou pela primeira vez do evento. Para ela, a feira é uma oportunidade de valorizar o produto local.

— Trouxemos produtos de outlet, que são atemporais e por um preço super legal. Conseguimos colocar para fora bastante estoque. Esse ano já vendemos mais de 50% em comparação com a sexta-feira do ano passado. Tem mais divulgação, então a movimentação está bem melhor — relata.

Quem aproveitou o primeiro dia para garantir as promoções foi a passo-fundense Cristina Fiorezi e a mãe Zélia, que chegaram no espaço por volta das 16h30min e carregavam algumas sacolas.

— Estamos olhando confecção e roupa de cama. Conseguimos encontrar algumas coisas bem baratas — afirma Zélia.

— Encontramos itens com 50% e até 70% de desconto. Tem várias opções de escolha. Talvez a gente venha nos outros dias também, depende do entusiasmo — afirma Cristina.

Leia Mais Prefeitura anuncia fim das atividades de transporte coletivo da Codepas; 119 trabalhadores serão desligados

Enquanto alguns empreendedores aproveitam para ampliar as vendas a partir da oferta maior de produtos, outros participam do encontro para divulgar o próprio negócio, como é o caso da chef de aromas Thatyana De Marchi, que vende geleias sem açúcar e molhos agridoces.