Outlet Passo Fundo tem alta procura no dia de abertura

Ação segue até domingo (17) com profissionais de diversos setores, como vestuário, calçados, eletrônicos, decoração, beleza, planos de internet e veículos

Tatiana Tramontina

Repórter

