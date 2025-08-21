LiquidaPasso começa em 1° de setembro com 1,5 mil lojas participantes

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Passo Fundo lançou nesta quinta-feira (21) a LiquidaPasso em evento no Teatro Múcio de Castro. A campanha acontece entre os dias 1° e 6 de setembro.

A ação que completa 29 anos terá a participação de 1,5 mil empresas. Com o mote "Experimente Passo Fundo", a campanha incentiva lojistas e consumidores a ir além da compra e venda.

Leia Mais Polícia flagra adolescente recebendo dinheiro falso em agência dos Correios de Constantina

— Queremos destacar a importância da experiência, um conceito muito popular atualmente e que fala sobre valorizar vivências, mais do que adquirir produtos — disse o presidente da CDL, Evandro Pereira da Silveira.

As empresas participantes podem ou não ser associadas da entidade. O foco é oferecer descontos em itens e serviços a fim de movimentar a economia da cidade.

Os lojistas interessados em aderir à ação podem se inscrever até 29 de agosto. Para isso, é necessário comparecer à sede da CDL, na Avenida General Neto, e sinalizar o interesse.