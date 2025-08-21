Economia

Descontos até 50%
Notícia

LiquidaPasso começa em 1° de setembro com 1,5 mil lojas participantes

A 29ª edição da campanha tem foco na experiência ligada ao consumo. Comércio vai oferecer descontos em produtos e serviços

Rebecca Mistura

Repórter

