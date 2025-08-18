"Eu queria uma feira por mês": Outlet Passo Fundo encerra edição com saldo positivo para lojistas e clientes

Faltando apenas 15 minutos para o encerramento do Outlet Passo Fundo, os corredores do espaço dedicado ao evento no Bourbon Shopping seguiam lotados.

A edição deste ano começou na tarde de sexta-feira (15) com grande movimentação de público e já é considerada a maior desde a criação, reunindo 60 expositores de diferentes segmentos.

Conforme o coordenador comercial da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Daniel dos Santos, a avaliação dos vendedores sobre o evento é positiva, relatando um aumento no ticket médio de até 50% em comparação com o ano passado.

— Os lojistas também demonstraram uma elevação no número de clientes, o que é o cenário perfeito. Com certeza ultrapassamos muito a edição do ano passado em volume de clientes, vendas e ticket médio — relata.

A proposta do Outlet é direcionar mercadorias de ponta de estoque para o público participante para realizar a famosa "torra". A partir disso, os comerciantes se prepararam para receber novas coleções. A iniciativa, também amplia o alcance das marcas, como afirma Daniel.

— É uma maneira de conquistar novos clientes. Várias empresas criam estratégias para conectar o Outlet ao ponto de venda com cashback, bônus e descontos que o cliente pode resgatar — explica.

Expectativas superadas

Feira surpreendeu comerciantes e compradores. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Na prática, a avaliação do Daniel se confirma no estande da empresária Graziela Mader. Há apenas um ano no mercado, a sócia-proprietária de uma loja de roupas conta que o objetivo inicial era divulgar o próprio negócio, mas que a expectativa de venda foi suprida ainda no primeiro dia da feira.

— Foi muito positivo. Como temos apenas um ano de loja, não tínhamos coleções passadas, somente alguma coisa do verão que passou. Fizemos algumas compras antecipadas para trazer, além do que tínhamos na loja. Vendemos quase tudo o que trouxemos. Amanhã vai ser dia de comprar coisa nova para abastecer a loja. Eu queria uma feira por mês (risos) — relata.

Para quem participou de edições anteriores a expectativa também foi superada. No estande da lojista Carina Trewicvenski de Oliveira, 50% das peças foram vendidas entre a sexta-feira (15) e o sábado (16).

— A gente já veio com uma expectativa muito positiva baseada no ano passado, que foi excelente. Confesso que sempre surpreende. Na sexta-feira teve muita procura. A nossa clientela sabia que estaríamos aqui, então muitos vieram para nos prestigiar, e o retorno foi excelente. Hoje, no último dia, tivemos que repor algumas numerações — disse.

Quem aproveitou os últimos minutos do Outlet foi a Miraci Rodrigues de Oliveira.