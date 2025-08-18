Economia

Vendas aquecidas
"Eu queria uma feira por mês": Outlet Passo Fundo encerra edição com saldo positivo para lojistas e clientes

Feira reuniu 60 expositores de diferentes setores no Bourbon Shopping. Comerciantes registraram crescimento de até 50% no ticket médio em comparação com o ano passado

Tatiana Tramontina

Repórter

