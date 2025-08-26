Empresário Daniel Secco compartilha trajetória em reunião almoço da CDL

Rreunião-almoço aconteceu nesta terça-feira (26), no Clube Comercial. Eduarda Costa / Agencia RBS

O empresário e engenheiro eletricista Daniel Secco, sócio-diretor da Automasul, foi o homenageado da vez no Painel Personalidades da CDL. A reunião-almoço aconteceu nesta terça-feira (26), no Clube Comercial.

Durante a apresentação, Secco relembrou sua trajetória no empreendedorismo, o despertar na área da eletricidade e o início da Automasul, que completa 25 anos.

— Quero mostrar como a gente foi vivenciando tudo isso e também achando as motivações para a gente poder crescer apesar dos percalços. Alinhamos vontade com conhecimento e treinamento, e será assim daqui pra frente também — resume Secco.

Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Passo Fundo (UPF), ele fundou a Automasul aos 24 anos. A empresa hoje soma 300 profissionais e é referência no segmento de energia e automação.

A Reunião Almoço Personalidades é um evento tradicional promovido pela CDL que valoriza a contribuição de lideranças locais para o ambiente empresarial e o desenvolvimento de Passo Fundo.