Do TCC ao sucesso de vendas: quem é o casal de Passo Fundo que empreende com produção artesanal de pudim

Empreender não é tarefa fácil. Quem segue pelo caminho de montar o próprio negócio enfrenta desafios diários para seguir no mercado e conseguir alcançar o sucesso.

Essa realidade é vivida ao longo dos últimos dois anos e meio por Aline Bernard da Silva, 33 anos, e Rafael Possan, 37. Moradores de Passo Fundo, eles criaram uma empresa que produz e vende pudins. A procura pelos doces tem crescido no município e em outras cidades da Região Norte.

O doce já está presente em restaurantes de Passo Fundo, Carazinho e Não-Me-Toque. Nos últimos meses, a empresa teve uma média de 500 unidades comercializadas.

Leia Mais Jardins com alma: bióloga de Passo Fundo transforma suculentas e terrários em negócio

A pamonha que virou pudim

Os primeiros passos do projeto foram dados ainda em 2018, quando Aline cursava Administração na Universidade Estadual de Goiás, Estado onde nasceu. Em uma disciplina do curso, ela precisou desenvolver um plano de negócio. Para o trabalho, pensou em uma pamonharia.

Depois, no final do curso e já em Passo Fundo, com o marido Rafael e em busca de uma renda extra, ela decidiu tirar do papel a ideia. Analisando o mercado local, optou pela receita do pudim ao invés de pamonha.

Aline nasceu em Goiás e trouxe a receita do doce de lá, já Rafael é passo-fundense. VIVIANE DA SILVA PEREIRA / Divulgação

Contudo, as primeiras tentativas de desenformar o produto não deram certo. Aline repetia a receita da família, mas o resultado não agradava:

— Eu tinha uma receita da minha mãe que tentei fazer várias vezes e não dava certo. Fazia o pudim, rachava ou ele não cozinhava. Foram várias tentativas frustradas.

Diante deste primeiro desafio, ela decidiu que era necessário estudar mais. O investimento inicial foi em um curso de especialização. Com a formação concluída e a própria receita de pudim, o casal mergulhou no negócio, todavia encontraram um grande desafio: como divulgar o produto?

Leia Mais Microempresas no centro: o perfil dos novos negócios em Passo Fundo

— Fiz um (perfil no) Instagram, comecei a postar e não vendia porque as pessoas não conheciam. Pensei, "meu Deus, e agora como eu faço pra esse pudim ficar conhecido?". Fazia parcerias, mandava para lugares, às vezes dava resultado, às vezes não dava. Mas tudo que tinha oportunidade, eu levava um pudim — relembra.

Ccom o passar dos meses, o pudim foi ficando conhecido. Rafael conta que já recebeu pedido de entrega até durante a madrugada:

— Eu já entreguei pudim a 1h30min. O pessoal mandou mensagem perguntando se tinha, estávamos acordados e respondi que sim, aí entreguei pudim a uma e meia da manhã.

Parcerias locais

Um dos fatores que fez a marca crescer foi a parceria com um restaurante de Passo Fundo. A aposta do casal foi em adquirir uma geladeira própria com a marca plotada e colocar neste estabelecimento.

A ideia deu certo. Em poucas semanas, o valor investido no eletrodoméstico foi recuperado e outros restaurantes do norte gaúcho procuraram os dois para replicar a parceria.

— Foi um trabalho de formiguinha, porque demorou para acontecer isso, só que do nada a chave virou. A gente até brincava "parece que o pessoal descobriu que existe pudim agora", porque todo mundo quer vender pudim, quer comer, quer provar — conta Rafael.

Leia Mais Morango do amor em Passo Fundo? Veja onde encontrar o doce

Com a demanda crescendo, por consequência, o volume de trabalho do casal também aumentou. Eles, que têm empregos fixos durante o horário comercial, precisam manter uma operação extremamente organizada e cronometrada para dar conta do recado após o expediente tradicional.

Rafael administra uma loja da família e, quando encerra o expediente, busca Aline no local de trabalho dela. O destino seguinte é a cozinha, para produzir pudins dos parceiros e também dos clientes que fazem encomendas diretas.

— Já começa o checklist da produção: é calda, massa de pudim, ver a agenda dos clientes que a gente tem que entregar na semana, consumidor final, os parceiros e por aí vai — explica Rafael.

Fim de semana a gente não descansa. Às vezes, vou até três horas da manhã fazendo pudim. ALINE BERNARD DA SILVA Criadora do Bendito Pudim

Toda operação depende da parceria do casal. Do monitoramento de preços para comprar insumos até a entrega dos doces prontos.

Investimento contínuo

Atualmente, o casal reinveste na empresa 80% do valor das vendas. Da estrutura até a apresentação dos pudins, a ideia dos empreendedores é ter mais qualidade em todos os setores.

— A gente foi evoluindo aos poucos, mas toda essa evolução foi com o próprio dinheiro do pudim. Quero entregar o melhor para o meu cliente, como se eu fosse a cliente — enfatiza Aline.

Leia Mais Por trás da pizza: como funcionam os bastidores dos rodízios que fazem sucesso em Passo Fundo

Com uma receita de cada vez, Aline e Rafael vão ampliando a própria empresa. Cada movimento é calculado para que a produção, totalmente artesanal, não perca essa característica.

Para o futuro, o objetivo é tornar a produção de pudins rentável o suficiente para que eles possam viver do dinheiro gerado pela empresa e, ainda sim, seguir expandindo.