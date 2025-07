Tradicional concessionária de Passo Fundo é vendida para grupo de Porto Alegre

Concessionária passa ser administrada pela Guaibacar, de Porto Alegre. Guaibacar / Divulgação

A Pampa Veículos, tradicional concessionária Volkswagen de Passo Fundo, foi vendida para a Rede Guaibacar, de Porto Alegre. O anúncio oficial foi na terça-feira (1º) e as cifras investidas no negócio não foram informadas.

Em nota, a Guaibacar informou que a aquisição marca a entrada da empresa no norte gaúcho. Dessa forma, passa a atender clientes de 48 municípios.

— Nossa expectativa é dobrar as vendas da unidade já nos primeiros seis meses — disse o diretor da Guaibacar, Hugo Pinto Ribeiro.

Líder de vendas de carros novos da Volkswagen no Brasil, a concessionária classificou a compra como "mais uma etapa do planejamento de expansão da empresa". O movimento, segundo o grupo, acontece em "sinergia com a montadora alemã e com uma permanente avaliação de oportunidades de mercado".

Com a aquisição e estreia em Passo Fundo, a expectativa é que o market share da rede avance, passando a responder por até 45% das vendas de carros da marca alemã no varejo do RS.