Programa para acelerar startups inicia atuação em Passo Fundo

Iniciativa é da Semente Negócios em parceria com o Instituto Aliança Empresarial.

Passo Fundo tornou-se a primeira sede da incubadora e aceleradora de startups Eleva, que busca transformar ideias em negócios sustentáveis e com potencial de crescimento nacional. O lançamento foi na noite de quinta-feira (10) no Hub Aliança.

A iniciativa é da Semente Negócios , empresa especializada em inovação e empreendedorismo, em parceria com o Instituto Aliança Empresarial . Além de Passo Fundo, a iniciativa terá unidades em outras cidades como:

Cada unidade contará com mantenedores e parceiros locais, mas com possibilidade de atuação em rede nacional.

Seleção de startups

A iniciativa tem espaço físico no terceiro andar do Hub Aliança e tem um programa estruturado para incubar startups por até dois anos. Nesse período, as startups selecionadas recebem mentorias, consultorias quinzenais, acesso a investidores, trilhas de desenvolvimento e apoio técnico especializado.