Passo Fundo terá primeiro hub de amônia verde do RS

Protocolo de intenções foi assinado na terça-feira. Michel Sanderi / PMPF

Passo Fundo é a primeira cidade do Estado a ter um hub voltado à produção de amônia verde. Um protocolo de intenções foi firmado entre a prefeitura, a empresa BeGreen Bioenergia e a Universidade de Passo Fundo (UPF) na terça-feira (22).

Com investimento estimado de aproximadamente R$ 50 milhões, o projeto prevê a construção de uma planta industrial no Campus 1 da UPF, utilizando tecnologia de ponta para produzir amônia a partir do hidrogênio verde. De acordo com a universidade, as obras da primeira usina-escola de amônia verde do Brasil deverão iniciar no primeiro semestre de 2026.

O protocolo passará pelos trâmites legislativos e ambientais necessários para a viabilização completa do empreendimento. A iniciativa faz parte do Programa de Fomento ao Desenvolvimento Econômico, instituído pela Lei 5.704/2023 e pelo Decreto nº 12/2023, que permite a concessão de incentivos fiscais e econômicos para projetos estratégicos.

— Estamos falando de um investimento que combina inovação, sustentabilidade, pesquisa e geração de empregos. Esse hub vai ao encontro do desenvolvimento e é um símbolo do futuro que queremos para Passo Fundo — disse o prefeito Pedro Almeida.

Contrapartida

O protocolo prevê investimentos da BeGreen em treinamento de profissionais e ações de responsabilidade social na região. Além disso, a empresa deve processar 2 mil toneladas de amônia verde por ano, um faturamento estimado de R$ 40 milhões anuais que vai refletir na arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto Sobre Serviços (ISS) e outros tributos pelo município.

O projeto também foi contemplado pelo Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Hidrogênio Verde no Rio Grande do Sul (H2V-RS), através de um edital que integra a estratégia de descarbonização lançada pelo Governo do Estado.

Iniciativa é pioneira no país. Begreen / Divulgação

— Teremos aqui em Passo Fundo uma empresa escola. Vamos desenvolver, fazer pesquisa e muita inovação — destaca Luiz Paulo Hauth, diretor de Tecnologia e Operações da BeGreen.

O desejo é de que a proximidade com o ambiente acadêmico também estimule ainda a formação de profissionais qualificados e o desenvolvimento de pesquisas na área de energias renováveis, afirma a reitora da UPF, Bernadete Dalmolin:

— Estamos avançando em direção a um projeto de sustentabilidade, o que significa também que estamos desenvolvendo ciência. A gente vê a inovação nascendo.

Negócio estratégico

A iniciativa inovadora possibilita a produção descentralizada e descarbonizada de amônia, hoje 100% importada de países como Rússia, Belarus e China.

O insumo só chega ao Rio Grande do Sul por transporte marítimo e terrestre — grandes emissores de dióxido de carbono — e na forma granulada. Quando líquido, há mais facilidade de transporte e uso, por exemplo.

Além disso, os insumos são essenciais para a produção de fertilizante nitrogenado na agricultura e vêm na esteira dos planos de descarbonização do RS e do Brasil em combate às mudanças do clima.

— Neste momento não somos os primeiros do ramo no Estado, somos os primeiros no Brasil e os primeiros da América do Sul neste conceito de fábrica — ressaltou Luiz Paulo Hauth, destacando que as projeções apontam o início da produção para daqui a um ano e meio.

Além de Passo Fundo, Tio Hugo é outra cidade do norte gaúcho que receberá investimentos para a produção de adubo verde. Uma terceira usina deve ser instalada em Condor, na Região Noroeste.