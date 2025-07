De tricô a lençóis térmicos: frio intenso impulsiona a venda de artigos de inverno

Fábrica de lençóis térmicos vendeu 700 unidades em dois meses. Reprodução RBS TV / Divulgação

Com o frio intenso prolongado, lojistas e fábricas especializadas em produtos de inverno estão com as vendas em alta e superam as projeções para a estação.

Em Carazinho, no norte do RS, uma fábrica de lençóis térmicos vendeu 700 unidades em dois meses — a projeção para todo o ano de 2025 era vender cerca de 1 mil peças. Os produtos foram vendidos para várias parte do Rio Grande do Sul e outros sete estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Segundo a proprietária, Angélica Nezzelo, a demanda foi tanta que os estoque praticamente esgotou. Agora, a equipe trabalha para fabricar mais produtos e atender a todos os pedidos.

— Nossas vendas acabaram com o estoque. Em comparação com o ano passado, já zeramos a projeção. Estamos correndo atrás para produzir mais e poder atender todo mundo — disse a empresária.

A "safra" das malharias

O setor de vestuário também tem registrado bons negócios. Em Passo Fundo, uma loja especializada em roupas de inverno teve crescimento de 50% das vendas se comparado com o mesmo período do ano passado. As roupas térmicas são as mais procuradas.

Ao todo, 12 funcionárias trabalham na confecção para deixar o estoque em dia. A proprietária, Ana Paula Marcondes, explica que, além de variedade, aposta em tecidos mais tecnológicos e com maior proteção térmica.

— Nos preparamos desde o início no ano para essa época buscando malhas tecnológicas para garantir um aconchego maior e realmente proporcionar o aquecimento que precisamos para este frio tão intenso — explica a empresária.

