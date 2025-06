Sopa de capeletti mais cara? Alta demanda e produção artesanal sobem o preço da iguaria neste ano

Quilo do capeletti aumentou em comparação com o inverno passado. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Não adianta negar: dias frios pedem uma boa sopa de capeletti. Mas, neste ano, o prato típico do interno está um pouco mais caro. A alta demanda pelo produto, dificuldade em encontrar mão de obra artesanal e o aumento no valor cobrado pela matéria-prima puxam os preços.

Em Passo Fundo, no norte gaúcho, os produtores de capeletti relatam aumento de cerca de 10% no preço, em comparação com o valor praticado no ano passado.

— Tudo aumentou e tivemos que subir o preço também. O capeletti de queijo, por exemplo, passamos de R$ 46 para R$ 52 (por quilo). Encontramos o quilo do queijo em torno de R$ 35 a R$ 40 na feira. Os ovos temos produção na propriedade, então acaba ajudando — conta a produtora independente Claudete Giaretta Strello.

Em geral, o capeletti é mais procurado entre os meses de maio a setembro, quando é consumido em sopas nos dias frios. Nessa época do ano, a produção de Claudete chega a 150kg por mês. No verão também tem procura, mas ela produz, em média, 20kg mensais.

— Somos só eu e meu marido e é o máximo que conseguimos produzir. Agora aumenta bastante a procura pelo capeletti, porque o pessoal faz mais sopa. Se tivéssemos 500 quilos para venda com certeza sairia tudo — brinca a produtora.

Processo artesanal

Apesar de usar algumas máquinas, como cilindros para abrir a massa e moedores para o recheio, a produção do capeletti segue, em grande parte, dependendo de processos 100% manuais e artesanais.

Na loja de cozinha italiana artesanal de Caroline Ricci de Melo, no bairro Petrópolis, a produção manual deixou de ser realizada em Passo Fundo no ano passado. A alta demanda e a falta de mão de obra fez com que a proprietária iniciasse a parceria com o serviço terceirizado de uma empresa de Gramado, na Serra.

Apesar dos preços mais altos, impulsionados especialmente pelos ovos e carnes bovina e de frango, a procura segue alta:

— De maio até agora, vendemos a mesma quantidade de capeletti que vendemos de maio a setembro do ano passado. A expectativa é vender o dobro que no ano passado nesse período — disse Caroline.

Por que o capeletti está mais caro

O nome de capeletti vem de "chapéu", em italiano, em referência ao formato da massa.

Segundo a economista e professora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Cleide Moretto, o aumento no preço dos insumos influenciam em parte no valor do capeletti. A matéria-prima, segundo ela, está estável em 2025, apesar do ligeiro aumento em comparação com o ano passado.

O que interfere no preço em grande medida é a dificuldade em encontrar mão de obra qualificada e a particularidade do capeletti, cujo formato de chapéu não pode ser reproduzido por máquinas, simplesmente.