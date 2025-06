Sindicatos ainda discutem proposta de abrir supermercados durante o feriado de Corpus Christi em Passo Fundo

Os sindicatos que representam os comerciários e os empregados de Passo Fundo, no norte do Estado, ainda discutem sobre a abertura de supermercados na próxima quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi . Uma decisão judicial emitida ainda em março força o fechamento dos mercados em feriados e datas especiais.

Após reunião na segunda-feira (16), o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Passo Fundo (Sincogêneros) enviou uma proposta ao Sindicato dos Comerciários. O texto inclui pagamento bônus de horas trabalhadas nos domingos e feriados, e folga compensatória ao longo da semana.

Conforme o advogado do sindicato patronal, Tiago Bortolanza, também foi encaminhado um recurso ao Tribunal Regional do Trabalho, e um outro será enviado ao Tribunal Superior do Trabalho. Mas que, até o momento, a decisão de não funcionamento segue mantida.