Receita de Passo Fundo é estimada em R$ 1,5 bilhão para 2026

A receita de Passo Fundo para 2026 é estimada em quase R$ 1,5 bilhão . O dado foi divulgado durante audiência pública virtual para apresentar a elaboração do Plano Plurianual (PPA-2026/2029), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO-2026) e Lei Orçamentária Anual (LOA-2026), nesta quarta-feira (25).

Segundo a prefeitura, a receita para o próximo ano é estimada em R$ 1.499.500.000. O número supera as estimativas e é mais otimista que a previsão anterior, que apontava que a receita de Passo Fundo chegaria a R$ 1,4 bilhão no próximo ano. Na comparação com 2025, quando o orçamento foi de R$ 1,27 bilhão, o crescimento é de 17,4%.