Preço da cesta básica registra alta pelo quarto mês consecutivo em Passo Fundo

Itens de hortifrúti ficaram mais baratos em maio. Adobe Stock / Divulgação

Os passo-fundenses perceberam que no mercado a conta ficou mais cara. Foi o que apontou o estudo da cesta básica no mês de maio em Passo Fundo, no norte gaúcho.

Segundo o estudo, o aumento foi de 2,24% em comparação com abril. Ou seja, para comprar todos os itens, o consumidor teve que desembolsar R$ 35,21 a mais. O valor médio dos produtos que fazem parte da lista passou de R$ 1.568,62 para R$ 1.603,83.

Este é o quarto mês consecutivo de alta:

Janeiro : R$ 1.425,01

: R$ 1.425,01 Fevereiro : R$ 1.480,64

: R$ 1.480,64 Março : R$ 1.543,92

: R$ 1.543,92 Abril : R$ 1.568,62

: R$ 1.568,62 Maio: R$ 1.603,85.

No comparativo com maio de 2024, a alta foi de 2,24%, o que representa um aumento de R$ 110,80 no período de 12 meses. Dos 42 itens pesquisados, 19 tiveram aumento e 23 ficaram mais baratos.

Itens de higiene pessoal puxam as maiores altas, enquanto as maiores quedas ficam no setor de hortifrúti.

Produtos com maior alta

Shampoo (63,55%)

(63,55%) Papel higiênico (14,12%)

(14,12%) Vinagre (12,56%)

Itens com maior redução

Tomate (-23,12%)

(-23,12%) Mamão (-21,75%)

(-21,75%) Banana (-16,64%).