Passo Fundo segue com recuo de vagas formais e termina maio com saldo negativo de empregos

Setor de serviços registrou redução de 178 vagas em maio. Jefferson Botega / Agencia RBS

Passo Fundo, no norte do Estado, terminou o mês de maio com novo recuo nas vagas de emprego: foram 3.851 admissões e 3.926 desligamentos, o que resultou em um saldo negativo de -75. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado na tarde desta segunda-feira (30).

O município segue a tendência do Rio Grande do Sul, único estado que registrou saldo negativo em maio (-115). Já a nível Brasil, o saldo foi positivo com 148.992 postos de trabalho, alcançando um recorde de 48.251.304 vínculos com carteira assinada no país.

O recuo nas vagas de emprego em Passo Fundo foi sentido ainda em abril, quando a cidade contabilizou um único emprego formal no saldo mensal, após meses de resultados positivos (confira os números abaixo).

Apesar da queda, o número ainda é maior do que em maio de 2024, quando o município registrou um saldo de - 152 empregos formais (3.533 admissões e 3.685 desligamentos).

Conforme a economista e professora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Cleide Moretto, a dinâmica produtiva local está respondendo a uma queda da dinâmica do Estado, enquanto no país o movimento é de expansão.

— No ano passado, estávamos em um período pós cheias em maio, então todo o Estado acabou perdendo o ritmo. Comparando com o Brasil, o Estado está perdendo e o município também. Quando as pessoas veem que a renda diminuiu, elas seguram o consumo e os setores mais afetados são comércio e serviços. Então, sim, estamos em uma fase de diminuição na atividade econômica e, por consequência, uma diminuição no rimo e na possibilidade de contratar mais pessoas — disse.

O setor de serviços registrou novamente saldo negativo de vagas: foram 1.957 admitidos ante 2.135 desligados, com redução de 178 vagas. Na sequência, o setor do comércio somou 1.137 admissões e 1.178 desligamentos (-41).

A indústria segue liderando o topo dos saldos positivos, com 70 vagas geradas, seguida da construção (67) e agropecuária (7).

Vagas de emprego por setor

serviços : 1.957 admissões e 2.135 demissões (saldo de -178)

: 1.957 admissões e 2.135 demissões (saldo de -178) indústria : 460 admissões e 390 desligamentos (saldo de 70)

: 460 admissões e 390 desligamentos (saldo de 70) construção civil : 270 admissões e 203 desligamentos (saldo de 67)

: 270 admissões e 203 desligamentos (saldo de 67) comércio : 1.137 admissões e 1.178 desligamentos (saldo de -41)

: 1.137 admissões e 1.178 desligamentos (saldo de -41) agropecuária: 27 admissões e 20 desligamentos (saldo de 7).

Geração de emprego nos primeiros quatro meses do ano