Inadimplência das empresas de Passo Fundo supera médias do RS e Brasil

Ao menos 16,5% das empresas de Passo Fundo estavam inadimplentes em abril deste ano — o maior índice dos últimos 12 meses. O número é maior que os índices do Rio Grande do Sul, de 14,2%, e do Brasil (11,4%), como aponta levantamento da CDL Passo Fundo em parceria com CDL Porto Alegre e SCPC da Boa Vista/Equifax.