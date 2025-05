Startup de Passo Fundo é reconhecida pelo Google como case de sucesso no uso de inteligência artificial

Google Cloud valorizou o fato de a startup automatizar tarefas e reduzir o tempo de processos críticos. GREG BAKER / AFP

Criada em Passo Fundo, a startup AlugaMais foi reconhecida como um case de sucesso global pelo Google Cloud. Especializada em soluções digitais para locação de imóveis, a empresa do norte gaúcho é destaque no uso inovador de inteligência artificial e computação no setor.

Através da IA generativa, a startup conseguiu automatizar tarefas e reduzir o tempo de processos críticos, como a análise cadastral, que passou de 1h30min para 24 segundos. Com a tecnologia, a AlugaMais registrou um crescimento de até 85% no faturamento e de 63% no número de contratos fechados.

— Ser reconhecida por uma marca como o Google Cloud mostra que é possível inovar com profundidade e gerar impacto real. Este é um marco para a AlugaMais, que nasceu com o objetivo de simplificar e digitalizar o mercado de locações no Brasil — afirma a CEO da empresa, Danielle Miranda.

O estudo conduzido pelo Google coloca a empresa de Passo Fundo como uma das 90 iniciativas mais inovadoras em inteligência artificial na América Latina, ao lado de marcas como Globo, Natura, Casas Bahia, Leroy Merlin e SBT.