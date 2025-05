Passo Fundo tem recuo de vagas formais e termina abril com uma única vaga no saldo de empregos

Dados de empregos formais foram divulgados na tarde desta quarta-feira (28). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Passo Fundo terminou o mês de abril com recuo nas vagas de emprego: foram 4.165 admissões e 4.164 desligamentos, restando um único emprego no saldo mensal. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado na tarde de quarta-feira (28).

O saldo representa uma queda de quase 100% em comparação com o mês anterior — em março, sobraram 634 vagas formais de trabalho. Segundo a economista e professora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Cleide Fátima Moretto, a queda está relacionada à mudança na tendência do segmento de serviços, onde houve uma diminuição no nível de atividade.

— O setor de serviços é baseado no fator trabalho, em pessoas como insumo de produção, como fator de produção. Então se esse segmento perde a sua dinâmica econômica, ele vai diminuir a demanda por pessoas em uma proporção mais direta — explica.

Diferente de outros meses, o setor de serviços registrou saldo negativo de vagas: foram 2.402 demissões ante 2.198 admissões, com redução de 204 vagas. A indústria, por sua vez, assumiu o topo dos saldos positivos, com 111 vagas geradas, seguida do comércio (68) e construção (31).

Vagas de emprego por setor

serviços : 2.198 admissões e 2.402 demissões (saldo de -204)

: 2.198 admissões e 2.402 demissões (saldo de -204) indústria : 507 admissões e 396 desligamentos (saldo de 111)

: 507 admissões e 396 desligamentos (saldo de 111) construção civil : 232 admissões e 201 desligamentos (saldo de 31)

: 232 admissões e 201 desligamentos (saldo de 31) comércio : 1.203 admissões e 1.135 desligamentos (saldo de 68)

: 1.203 admissões e 1.135 desligamentos (saldo de 68) agropecuária: 25 admissões e 30 desligamentos (saldo de -5)

No Rio Grande do Sul, foram criados 8.678 empregos formais, resultado de 142.358 admissões e 133.680 desligamentos. Em março, foram registrados 8.960 vagas, número que colocou o RS como o segundo melhor saldo de empregos formais da região Sul e o quarto maior saldo entre todas as unidades federativas.

Geração de emprego nos primeiros quatro meses do ano