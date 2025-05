Passo Fundo sedia evento global Techstars Startup Weekend

Evento acontece na Arena UPF Parque neste fim de semana. Eduarda Costa / Agencia RBS

Com programação global que acontece em 150 países, o evento Techstars Startup Weekend também terá uma edição em Passo Fundo, no norte gaúcho. As 54 horas de imersão acontecem entre esta sexta-feira (23) e domingo (25).

Voltado ao desenvolvimento de ideias de negócio inovadoras, o encontro propõe que os participantes criem uma startup do zero, validem soluções e conectem-se com o ecossistema de inovação. O evento será realizado na Arena UPF Parque.

A realização da iniciativa global em Passo Fundo é uma oportunidade para empreendedores, estudantes, profissionais de diferentes áreas e pessoas interessadas em inovação de participarem de uma experiência prática e colaborativa de empreendedorismo.

Na sexta-feira (23), os participantes poderão apresentar ideias e formar equipes. No sábado (24), os grupos seguem com a validação das propostas, construção de protótipos e mentorias. Já no domingo (25), os projetos serão apresentados e avaliados por um time de jurados.

O evento é aberto a diferentes perfis, da área de negócios à tecnologia, e não exige conhecimento prévio. Conversa com mentores e oficinas práticas fazem parte da programação, contribuindo para o amadurecimento das ideias e o desenvolvimento das habilidades empreendedoras dos participantes.