Visita ao Google e Olimpíada Jovem Empreendedor: saiba como participar do programa Cata-vento

Aproximar o público jovem da inovação e do cooperativismo é o objetivo do programa Cata-vento , lançado nesta quarta-feira (16) pelo Sicredi. As inscrições já estão abertas .

Os jovens selecionados vão receber mentorias especializadas em empreendedorismo, aplicadas por meio do tripé da Google for Education . Os alunos serão desafiados a criar soluções concretas para o Sicredi por meio de desafios relacionados ao mundo financeiro e cooperativista.

— Estamos propondo desafios para esses jovens a respeito da educação financeira, organização do dinheiro e prevenção do endividamento na juventude, além da conscientização e engajamento do público jovem no cooperativismo e a melhoria de sua experiência no digital — disse o diretor executivo da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG, Vidolmar Luiz Pazinatto.