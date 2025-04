Vendas de Páscoa formam filas e movimentam o comércio de Passo Fundo neste sábado

Fila para comprar doces em loja tradicional da cidade dobrou a esquina das avenidas Brasil e Sete de Setembro na manhã deste sábado (19), em Passo Fundo. Julia Possa / Agencia RBS

A busca por doces, chocolates e os famosos ovos de Páscoa é a principal razão para o movimento intenso no comércio de Passo Fundo neste sábado (19). Como os supermercados ficaram fechados na Sexta-Feira Santa, muitos aproveitaram o segundo dia de feriado para ir às compras e garantir o presente do coelhinho.

Por volta das 10h30min, a fila para comprar na loja Doce Mania dobrava a esquina das avenidas Brasil com Sete de Setembro, no centro da cidade. Tradicional no nicho, a empresa deixou um funcionário só para indicar quando novos clientes podiam entrar no estabelecimento, para evitar aglomeração. Do lado de dentro, porém, restavam poucos ovos nas gôndolas.

— Já me disseram que não tem mais (ovos de chocolate) no estoque. Agora muita gente busca as miudezas, como balinha, bombom, brinquedinhos. Nos ovos têm as opções mais caras e mais baratas, então os clientes podem escolher, né? Ninguém fica de fora — disse a proprietária Marialda Antunes.

O serralheiro Maicon Santos Machado, morador do bairro Altos da Boa Vista, aproveitou o intervalo no trabalho para ir ao centro da cidade e garantir os ovos de Páscoa da família.

— Deixei pra comprar hoje porque eu trabalho para fora, então não tenho muito tempo durante a semana. Mas foi bem tranquilo, agora é aproveitar com os guris — disse ele, carregando duas sacolas de doces para os filhos de 11 e 7 anos.

Quem também aproveitou o sábado para ir às compras foi a professora Marilei Nicheli, moradora da Vila Jardim. Ela comprou o que faltava para completar as cestinhas de doces que vai presentear os dois netos.

— Nesse ano não comprei ovos grandes, só dois pequenos. Vou dar a cestinha com doces sortidos porque sei que eles vão gostar — disse.

A empregada doméstica Jaqueline Rael saiu de casa em busca de doces para as seis crianças da família e as irmãs. A opção nesse ano foi comprar doces soltos e produzir a própria embalagem.

— Aproveitei o último dia porque não tive tempo de vir antes e ontem estava tudo fechado, né? Comprei uns biscoitos, bombons... não vai ter ovo este ano (risos) — contou.

Alta demanda

A procura pelos ovos de Páscoa chamou a atenção nos supermercados da cidade. No Stok Center do bairro Petrópolis, por exemplo, não havia quem não parasse nas gôndolas para observar preços e opções dos ovos de chocolate por volta das 11h30min deste sábado.

A produtora rural Jussara Reginato Soares saiu de Ciríaco, a quase 70 quilômetros de Passo Fundo, para comprar ovos de chocolate na cidade. A prioridade eram produtos para crianças e adolescentes.

— Aqui em Passo Fundo nós encontramos chocolates melhores e preços mais em conta, então vale a pena viajar só para isso — disse.

Na véspera da Páscoa, os vendedores de ovos à mostra negociavam os preços com os clientes. É o caso da representante de vendas Marisa Mendes, na área há 35 anos. No meio da manhã, ela anunciou redução de ovo com tema infantil de R$ 35 para R$ 32.