Tomate sobe mais de 100% e puxa aumento da cesta básica em Passo Fundo

O custo da cesta básica em Passo Fundo aumentou 4,27% no mês de março de 2025 em relação à fevereiro, fechando em R$ 1.543,92 . O estudo é do Centro de Pesquisa e Extensão da Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios (ESAN) da Universidade de Passo Fundo (UPF).

No mês de março, tomate foi o item que mais subiu na lista de alimentos da cesta básicaConforme a pesquisa, o produto que mais teve aumento no mês foi o tomate, com 107,44%, seguido de creme dental (88,32%) e lâmina de barbear (72,94%). Em fevereiro, o tomate também foi o produto que mais subiu, tendo 61,30% de aumento.