Supermercados e comércio não abrem no feriado do Dia do Trabalhador em Passo Fundo

Mão de obra com funcionários fica proibida.

Como já é tradição, o comércio e supermercados de Passo Fundo não abrem na próxima quinta-feira (1°), feriado de Dia do Trabalhador .

No caso dos mercados, além do feriado em questão historicamente não ser negociado entre o Sindicato dos Comerciários e o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios (Sincogêneros), uma decisão judicial força o fechamento em feriados e datas especiais.