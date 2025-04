Rede de Passo Fundo é reconhecida como a segunda maior no ramo de supermercados

Cerimônia de premiação foi realizada na terça-feira (8), em Porto Alegre. Comercial Zaffari / Divulgação

A Comercial Zaffari foi reconhecida como a segunda maior rede supermercadista do Estado no Ranking Agas 2024. A empresa foi a que mais cresceu entre aquelas com faturamento acima de R$ 1 bilhão.

No ano passado, o empreendimento faturou mais de R$ 5,7 bilhões e só ficou atrás da Companhia Zaffari, com sede em Porto Alegre, que apresentou faturamento de R$ 8,4 bilhões.

Com sede em Passo Fundo, a Comercial Zaffari tem 46 lojas e 7.445 funcionários. A cerimônia de premiação, na terça-feira (8) em Porto Alegre, também consagrou a empresa com o Prêmio Sustentabilidade, pelo compromisso com práticas responsáveis de gestão ambiental.

A expansão no mercado acontece com apoio do atacarejo Stok Center, que entrou em novas regiões no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No último ano foram seis novas lojas inauguradas. Prestes a inaugurar a segunda loja de 2025, outras seis devem entrar para o mapa da empresa nos próximos meses.

— Mais do que expandir, buscamos fazer isso de maneira responsável, respeitando cada comunidade onde chegamos e oferecendo aos consumidores aquilo que nos move: preços justos e uma experiência de compra acessível e de qualidade — destaca o presidente da empresa, Sérgio Zaffari.

Sobre sustentabilidade, a empresa implementou uma série de iniciativas socioambientais para reduzir seu impacto no meio ambiente. Entre elas destaca-se a Sacola do Bem, que reverte o lucro de sua venda para instituições beneficentes, além da utilização de sacolas biodegradáveis e de sacos de hortifrúti feitos a partir de cana-de-açúcar, que reduzem o impacto do plástico no meio ambiente.