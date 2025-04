Onde encontrar peixe fresco para a Sexta-Feira Santa em Passo Fundo

Como já é tradição, a Sexta-feira Santa , neste ano celebrada em 18 de abril, não inclui o consumo de carne vermelha . Por isso, consumidores buscam opções de receitas com peixes para manter o rito do feriado de Páscoa.

Passo Fundo , no norte gaúcho, possui diversos estabelecimentos com diferentes espécies de peixes à venda. Confira a seguir cinco locais onde encontrar peixes descongelados na cidade.

Feira do Produtor

A peixaria Água Azul passou a ofertar peixes frescos na Feira do Produtor, localizada no Parque da Gare. A venda acontece todas as quartas e sábados, com boa variedade de pescados.