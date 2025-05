Carregador de carros elétricos mais potente do RS entra em operação na Região Noroeste

Eletroposto da Creluz tem carregador com 180 kW de potência. Creluz / Divulgação

Um carregador com 180 kW de potência está disponível para os motoristas de carros elétricos em Boa Vista das Missões, município de 2 mil habitantes do noroeste gaúcho.

Conforme levantamento da cooperativa Creluz, que disponibiliza o ponto de energia, este é o carregador mais potente instalado no Rio Grande do Sul. Até então, a potência mais alta era de 160 kW.

O equipamento fica no eletroposto da Usina Solar Boa Vista, no entroncamento da BR-158 e BR-386 e pode ser usado por qualquer condutor de veículo elétrico que passar pelo local. Confira os locais onde é possível abastecer EVs no RS.

A energia usada no local vem da usina solar da cooperativa, a primeira do Rio Grande do Sul registrada na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

— Uma boa plataforma (de carregamento) é fundamental para quem viaja longas distâncias com veículos elétricos. Hoje o norte do RS está muito bem servido devido aos investimentos da Creluz que se integram com os de outras empresas, possibilitando uma infraestrutura cada vez mais confiável e permitindo a expansão do setor — disse Fernando Fiorentin, gerente administrativo e financeiro da Creluz.

A potência dos eletropostos, porém, não significa que todos os carros serão recarregados rapidamente: os veículos elétricos têm características diferentes e, por isso, podem ter limitação na capacidade de carregamento. Alguns modelos só chegam a 40 kW, por exemplo.

Creluz tem 15 eletropostos espalhados pela área de abrangência da cooperativa. Creluz / Divulgação

Hoje o Rio Grande do Sul tem 1.159 pontos com carregadores de veículos elétricos, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Desses, 1.013 são de recarga lenta (AC), mais comuns em casas e estabelecimentos comerciais, e 146 de recarga rápida (DC), como os presentes em eletropostos.