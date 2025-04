Be8 chega aos 20 anos com preocupação ambiental e inovação: "estamos dando mais um passo pioneiro no mercado", diz fundador

O aniversário de 20 anos da fabricante de biocombustíveis Be8, celebrado nesta terça-feira (15), reuniu autoridades e empresários no espaço que deve dar lugar à nova usina de etanol, o próximo grande empreendimento da empresa com sede em Passo Fundo.

O encontro reuniu o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o governador gaúcho, Eduardo Leite, em visita à unidade industrial que começou a ser construída às margens da BR-285.

Em março começou a segunda fase de implantação, com a construção civil da estrutura da fábrica que será a primeira de etanol de grande porte do Rio Grande do Sul e a pioneira de glúten vital do Brasil.

— Há 20 anos lutamos pela transição energética e nem nos meus melhores sonhos imaginava que a empresa cresceria tanto e se tornaria essa referência e líder no mercado. Agora estamos dando mais um passo pioneiro no mercado, como demos há 20 anos com o biodiesel, para produzir etanol e glúten vital em Passo Fundo — disse Erasmo Battistella, presidente da Be8.

O governador Eduardo Leite citou o programa Pró-Etanol, que ajudou na implantação da unidade da Be8 em Passo Fundo.

— A partir dessa política e de incentivos ao biodiesel, esperamos que o Estado possa crescer muito mais na produção de biocombustíveis e, assim, gerar ainda mais renda para o nosso agronegócio. O que a Be8 está fazendo é referência para todo o Brasil e vai fortalecer as culturas gaúchas, especialmente as de inverno — afirmou Leite.

Desenvolvimento e renda que o ministro Alexandre Silveira também destacou. Segundo ele, o investimento na indústria de etanol, vai refletir na economia não só de Passo Fundo, mas do Estado e de todo o país.

— Essa fábrica de etanol vai permitir que o Brasil deixe de ser importador de gasolina. Nós podemos nos tornar autos sustentáveis na gasolina com o E30 (mistura de 30% de etanol na gasolina). É importante que essa indústria seja aqui porque o Rio Grande do Sul ainda é muito dependente do etanol, ele importa de outros estados, então plantas como essa da Be8 vão fortalecer a economia do Rio Grande do Sul, consequentemente fortalece a economia nacional — finalizou.

Construção está na segunda fase que teve início em março. Be8 / Divulgação