Primeira parcela do IPTU vence nesta segunda-feira; saiba como acessar a guia

Vence nesta segunda-feira (17) a primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2025 em Passo Fundo. Quem optou por fazer o pagamento nesta modalidade tem até o fim do dia para efetuar o pagamento sem juros.

O pagamento pode ser feito em até oito vezes e não tem desconto no formato parcelado.

A guia de pagamento pode ser acessada pelo site da prefeitura, com o número da economia do imóvel. O número consta na guia do ano passado ou através deste link. Confira o passo a passo a seguir.

Como acessar as guias do IPTU de Passo Fundo

Pelo site

É possível acessar a guia através deste link no site da prefeitura de Passo Fundo. Na página são solicitadas as informações da economia:

setor

quadra

lote

sublote

Também é possível acessar com a conta do gov.br. Após preencher as informações basta dar prosseguimento ao processo, verificar o valor devido e efetuar o pagamento por boleto ou Pix.

Pelo aplicativo

Outra opção é utilizar o aplicativo Cidadão Online Passo Fundo. Nele é necessário selecionar "Menu" e fazer um cadastro usando e-mail e outros dados ou acessar com os dados do portal gov.br do governo federal.

Com a conta criada, o próprio sistema já tem as informações do contribuinte e é possível clicar na aba de IPTU para ver o valor do imposto.

Atendimento presencial

Quem não tem acesso aos meios digitais pode obter as guias para pagamento presencialmente, nos seguintes locais: