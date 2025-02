Venda de veículos novos cresceu mais de 16% em Passo Fundo em janeiro

Venda de veículos novos cresceu em janeiro de 2025, se comparado ao mesmo período em 2024. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O mercado de veículos novos teve alta em janeiro de 2025 no Rio Grande do Sul, com crescimento superior a 16% nas vendas, se comparado ao mesmo mês de 2024, conforme levantamento da Sincodiv-RS/Fenabrave. Passo Fundo, no norte do RS, seguiu a tendência, com uma alta de aproximadamente 16,2% nas vendas de veículos zero quilômetro.

De acordo com dados do Detran-RS, o número de primeiros emplacamentos em Passo Fundo saltou de 488 unidades em janeiro de 2024 para 567 em janeiro de 2025. No entanto, comparado com o pico registrado em dezembro de 2024, quando 691 unidades foram emplacadas, houve uma queda de cerca de 17,9%.

Leia Mais Startup desenvolve software para medir o que empresas estão fazendo pelo clima

Vale destacar que o mês de dezembro de 2024 foi um dos mais fortes de 2024, ficando atrás apenas de junho, que liderou o ano com 754 emplacamentos.

Apesar dessa retração de janeiro para dezembro, o desempenho em janeiro de 2025 ainda é motivo de otimismo no município, conforme vendedores e especialistas, já que o aumento em relação ao mesmo período do ano anterior reflete um mercado aquecido.

Fatores que impulsionam o crescimento

Vendedores e economistas apontam diversas razões para o bom desempenho nas vendas, destacando estratégias de preço e o contexto econômico.

O consultor de vendas de uma concessionária de Passo Fundo, Pedro Sabadin, acredita que o bom desempenho no final de 2024, especialmente em novembro e dezembro, preparou o terreno para o início de 2025.

— Uma das principais razões para o aumento nas vendas é o posicionamento agressivo de preço da marca, oferecendo veículos novos com qualidade elevada a preços mais acessíveis. Além disso, o consumidor brasileiro tem buscado maior segurança em suas aquisições, preferindo veículos novos com garantia estendida, apesar de poderem adquirir carros seminovos — destacou.

Leia Mais Venda de veículos novos cresce 16% em janeiro no RS

A era da informação também tem impactado as decisões dos consumidores. Sabadin aponta que a facilidade de pesquisar sobre modelos, preços e avaliações online tem incentivado os clientes a se interessarem por carros novos, em vez de seminovos, devido aos avanços em tecnologia, conectividade e segurança.

A demanda por veículos novos é sensível a fatores como preços e renda, explicou a professora e economista Cleide Moretto. Por isso, a redução no preço tem impacto direto na decisão de compra, o que ajuda a impulsionar as vendas, especialmente quando as montadoras e concessionárias reduzem os estoques com o objetivo de aumentar a liquidez.

— O mês de dezembro tende a ser mais aquecido devido ao pagamento do 13º salário, o que eleva a renda das famílias e fortalece o consumo. No entanto, esse efeito tende a se acomodar ao longo dos meses seguintes — explicou.