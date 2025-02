Hotéis de Não-Me-Toque e Carazinho estão lotados para a Expodireto; Passo Fundo ainda tem disponibilidade

Em Carazinho , por sua vez, restam quartos em algumas pousadas. Por lá, a rede hoteleira faz parceria com grandes empresas do agronegócio e deixam os quartos reservados em todas as edições da feira. Desde outubro não há mais vagas .

Demanda abre espaço para moradores alugarem casas aos visitantes

Frente a tradicional lotação dos hotéis na cidade, os moradores de Não-Me-Toque também procuram atender à demanda alugando seus próprios imóveis . Vizinha do parque da Expodireto, a cuidadora de idosos Anatiele Herter Pacheco aluga a própria casa para fazer uma renda extra nessa época do ano. Ela e o marido dormem na casa da sogra durante os 15 dias que envolvem a feira.

— Faz uns quatro anos que faço isso. Os proprietários me mandam as fotos das casas, os valores que querem e mostro aos interessados. Faço em Não-Me-Toque, Carazinho e Victor Graeff . A demanda vai até pertinho da feira, de pessoas que procuram de última hora.

Em Passo Fundo, metade dos hotéis ainda têm vagas

Diferente dos anos anteriores, o setor sentiu uma baixa na procura durante janeiro. De acordo com o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Passo Fundo, Léo Duro, algumas empresas do nordeste do país haviam reservado quartos, mas cancelaram, abrindo inúmeras vagas: