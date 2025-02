Famurs solicita a retomada de voos da Região Norte para Porto Alegre

Desde 2019 Passo Fundo não tem voo para a capital. Michel Sanderi / Prefeitura de Passo Fundo

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) solicitou a retomada dos voos diários entre o norte gaúcho e Porto Alegre. A ideia seria a inclusão de um voo regional fazendo a ligação das cidades de Passo Fundo e Erechim até a capital gaúcha.

O maior município do norte gaúcho não tem mais a oferta de voos até a capital desde 2019, segundo a Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócio (Acisa) de Passo Fundo. Atualmente, o Aeroporto Lauro Kurtz opera apenas com voos para São Paulo e Campinas.

De acordo com a Famurs, a solicitação foi entregue ao governo do Estado e à Comissão Especial para Analisar a Situação da Aviação Civil Regional da Assembleia Legislativa do Estado (ALRS).

— Nós precisamos retomar esses voos porque a região é muito economicamente forte e precisa agilizar a sua conexão com Porto Alegre. Hoje nós perdemos de cinco a seis horas nas estradas, às vezes para uma agenda de uma hora lá na capital gaúcha. E além disso, para a gente poder atrair os turistas, os investidores para a região do Planalto e do Alto Uruguai — justificou o presidente da Famurs, prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda.

O ofício foi encaminhado ao secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e ao presidente da Comissão, deputado Frederico Antunes. O pedido leva em consideração as discussões já em andamento entre o governo do Estado e as empresas áreas sobre a ampliação de voos regionais.

— Também pedimos que seja a um preço justo e que haja uma regularidade de voos. E isso, a gente sabe, envolve investimento em aeroportos e melhoramento de equipamentos, que são debates que devem avançar. Mas neste momento nós queremos que Passo Fundo e Erechim sejam incluídos na negociação com as companhias aéreas — finalizou o presidente.