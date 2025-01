Comércio de Passo Fundo inicia ano com descontos especiais em produtos da estação

Em Passo Fundo, no norte gaúcho, vitrines da cidade já divulgam preços abaixo do normal, com descontos de 50% em algumas mercadorias . Para os comerciantes, o primeiro mês do ano é considerado uma época de menor movimento , reflexo dos gastos realizados durante o Natal e Ano Novo, como afirma a supervisora de uma loja de roupas e calçados na Avenida Brasil, Andréia Gwehr.

— O ritmo é mais lento do que estamos acostumados durante o ano, mas as liquidações nos ajudam bastante. As pessoas buscam muito essas promoções. Percebo que tem alguns dias com mais movimento, outros menos, alguns sábados bons, outros nem tanto. Varia muito. Acredito que o movimento esteja mais ou menos o mesmo do último ano nesta época para nós — conta.