Be8 fecha parceria com empresa norte-americana para produção de combustível de aviação a partir da glicerina

A empresa brasileira líder em biodiesel, Be8, e a líder norte-americana no desenvolvimento de soluções biotecnológicas inovadoras, Cemvita, firmaram parceria nesta terça-feira (21). Um Memorando de Entendimento (MOU) foi assinado entre as empresas na Casa Brasil, espaço de discussões do Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

O objetivo é converter a glicerina, um subproduto da produção de biodiesel, em matéria-prima de baixo carbono para a produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF).

— Há uma demanda crescente por SAF produzido a partir de matérias-primas residuais e circulares, e estamos muito empolgados em ajudar a indústria da aviação a atingir suas metas de longo prazo para reduzir as emissões com essa solução inovadora — celebrou Erasmo Carlos Battistella, presidente da Be8, maior exportadora de glicerina do país.

A parceria permitirá a produção de SAF de baixo carbono através de um modelo de bioeconomia circular.

— Utilizaremos matéria-prima residual para a produção de SAF, convertendo a glicerina bruta das operações da Be8 em bio-óleo sustentável com a nossa tecnologia — explicou Moji Karimi, CEO da Cemvita.

Estudo detalhado

Um grupo de trabalho formado por profissionais das duas empresas agora conduzirá um estudo detalhado de viabilidade técnica e econômica sobre o processo proposto de produção de bio-óleo. Também será discutido um modelo de negócios colaborativo, e as estimativas de investimento para uma planta de conversão de glicerina em matéria-prima para SAF no Brasil.

— Por décadas, o Brasil tem sido um pioneiro na bioeconomia, e agora chegou a hora de criar o futuro da bioeconomia circular. Nossa visão é combinar a inovação pela qual a Cemvita é conhecida com a expertise e os recursos do Brasil para criar um ecossistema onde o desperdício se torna oportunidade e a sustentabilidade impulsiona o crescimento — concluiu a CEO.