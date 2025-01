Aeroporto de Congonhas fecha parceria com empresa Be8 para utilização de biocombustível BeVant

Testes serão realizados em operações terrestres no terminal. Divulgação / Divulgação

A Be8, empresa brasileira líder na produção de biocombustíveis, fechou parceria com o Aeroporto de Congonhas (CGH), o mais estratégico da malha aérea brasileira, para avançar na descarbonização de suas operações terrestres por meio do uso do biocombustível Be8 BeVant, capaz de substituir em 100% o diesel.

Os testes serão realizados com foco nas operações terrestres do aeroporto, incluindo viaturas operacionais, equipamentos de movimentação de cargas e de aviões, além de geradores.

A Carta de Intenção foi apresentada nesta segunda-feira (20), por Erasmo Carlos Battistella, presidente da Be8, no início da programação da Brazil House, espaço de discussões do país no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

— A parceria com o Aeroporto de Congonhas é um sinalizador que demonstra para toda a sociedade que é possível utilizar um biocombustível que está disponível, pronto e é sustentável, em setores que usam muito os serviços de logística, como mineração, frotistas, além dos setores hidroviários, ferroviários e marítimos, com resultados de descarbonização imediatos — disse Battistella.

O Be8 BeVant é um produto de alta performance, desenvolvido pela engenharia da empresa e patenteado para ser o mais jovem biocombustível a compor o mercado brasileiro de energias limpas.

— A parceria com a Be8 reflete nosso compromisso com a inovação e com a redução do impacto ambiental de nossas operações, consolidando o Aeroporto de Congonhas como referência em práticas responsáveis no setor de aviação — destacou Kleber Meira, diretor executivo do Aeroporto, na Carta de Intenção.

Leia Mais Combustível feito com óleo de cozinha usado e sem petróleo começa a ser vendido no RS

Os resultados obtidos nos testes em Congonhas servirão como base para possíveis ampliações dessa parceria, a partir o papel do aeroporto como referência em iniciativas sustentáveis para o mercado de aviação brasileiro.