Após três dias movimentados, a 5ª edição do Outlet Passo Fundo chegou ao fim neste domingo (18), superando as expectativas de negócios e de público da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). O calor do fim de semana foi um dos fatores que levou os interessados em aproveitar bons preços ao Bourbon Shopping, lotando estacionamento e corredores.