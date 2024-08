Apesar da ligeira queda em 2023, a tendência é que Passo Fundo acompanhe o aumento das doações de imóveis registrado no Rio Grande do Sul a partir de 2024. O movimento tem a ver com o aumento progressivo na transferência de bens imobiliários previsto pela Reforma Tributária, texto aprovado pela Câmara dos Deputados e em discussão no Senado.