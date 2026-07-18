Espaço comercial com 42 operações aposta em conceito inovador de circulação em Passo Fundo

Estimativa é de que cerca de 4 mil pessoas circulem diariamente pelo local. Ci8 Construtora / Divulgação

Um empreendimento comercial em que todos os pavimentos recebem público por diferentes acessos e conexões. Esse é um dos conceitos do Icon Boulevard, novo espaço de comércio, gastronomia e serviços apresentado pelo Grupo ECB e pela Ci8 Construtora e Incorporadora em Passo Fundo.

Com 4,3 mil metros quadrados de área bruta locável e 42 operações comerciais, o Boulevard integra o complexo multiuso Icon ECB, que reúne residências, escritórios, hotel e centro de convenções em uma única quadra. A estimativa é de que cerca de 4 mil pessoas circulem diariamente pelo local. Em períodos de grandes eventos, a projeção pode chegar a 6 mil.

— O Boulevard foi pensado para ocupar uma posição central no Icon ECB. O espaço aproxima pessoas e serviços e permite resolver atividades do dia a dia a poucos passos de distância. É uma proposta que busca contribuir para novas formas de convivência e para o desenvolvimento de Passo Fundo — afirma Erasmo Carlos Battistella, presidente do Grupo ECB.

Pavimentos conectados a diferentes fluxos

Um dos diferenciais está na integração dos três pavimentos com a arquitetura do complexo e a dinâmica das ruas próximas. Em vez de depender apenas da circulação interna, cada nível foi planejado para receber um fluxo próprio e permanente de pessoas.

O desnível natural do terreno permite acessos por diferentes pontos do entorno. O Piso Vision se conecta diretamente à torre corporativa, por onde circulam profissionais e visitantes do edifício.

Essa configuração cria o que o arquiteto Alexandre Feu, responsável pelo conceito arquitetônico do Icon ECB, define como pavimentos “irrigados” por público.

— Todos os níveis possuem geradores próprios de circulação. Isso distribui o movimento pelo Boulevard e amplia a visibilidade das operações comerciais ao longo do dia — explica Feu, especialista em projetos de shopping centers.

Comércio, serviços e gastronomia

A distribuição das lojas acompanha os perfis de quem vai frequentar o complexo. O Piso Uruguai terá 11 operações dedicadas à alimentação, aos cuidados pessoais, à tecnologia, aos serviços e às compras de conveniência, com áreas entre 39 e 202 metros quadrados.

O Piso Vision contará com 14 salas destinadas a atividades relacionadas à saúde, ao bem-estar, à educação, à beleza e à prestação de serviços. O nível também receberá a maior operação do Boulevard: uma academia com mais de 1.000 metros quadrados.

Já o Piso Paissandú terá 11 espaços, com maior presença de lojas de moda e estabelecimentos de gastronomia e lazer. Nele estarão alguns dos maiores restaurantes do Icon Boulevard, além de operações voltadas a diferentes perfis de consumidores.

Leia Mais Conceito de bem-estar impulsiona mercado imobiliário e ganha força em Passo Fundo

Leia Mais Empreendimento gaúcho conquista selo internacional Fitwel

— A combinação entre os acessos, a arquitetura e os diferentes usos do complexo favorecem a circulação ao longo do dia. O Boulevard atenderá tanto quem vive ou trabalha no Icon ECB quanto moradores e visitantes de Passo Fundo e da região — destaca Guilherme Sartori, diretor de Operações da Ci8.

Eventos e hotelaria ampliam a circulação

O Boulevard terá conexão direta com o Centro de Convenções do Icon ECB, projetado para receber mais de mil pessoas em congressos, feiras e encontros corporativos, culturais e sociais.