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Espaço comercial com 42 operações aposta em conceito inovador de circulação em Passo Fundo

Com centro de convenções, hotel, residências e escritórios, Boulevard integra o complexo multiuso Icon ECB

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