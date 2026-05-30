Empreendimento gaúcho conquista selo internacional Fitwel

Empreendimento incorpora arquitetura voltada ao bem-estar e à convivência urbana. Icon EBC / Divulgação

Durante muitos anos, os principais selos da construção civil estiveram voltados quase exclusivamente à eficiência energética e à redução de impactos ambientais. Água, energia, resíduos e materiais sustentáveis passaram a integrar o vocabulário dos grandes empreendimentos. Uma nova transformação começa a ganhar força no mercado imobiliário mundial: a arquitetura voltada para as pessoas.

É nesse contexto que o Fitwel ganha protagonismo em Passo Fundo, no Icon ECB. Criado nos Estados Unidos e reconhecido internacionalmente, o selo avalia como os espaços impactam diretamente a saúde física e mental das pessoas que vivem, trabalham ou circulam por eles. Diferentemente de certificações focadas apenas no desempenho técnico da construção, o Fitwel mede qualidade de vida.

A lógica muda completamente. Não basta mais construir edifícios eficientes. É preciso pensar em iluminação natural, ventilação, caminhabilidade, estímulo à convivência, mobilidade ativa, conforto térmico, integração urbana e bem-estar cotidiano. A discussão deixa de ser apenas ambiental e passa a ser voltada para as pessoas.

Esse movimento acompanha uma transformação global nas cidades. Depois da pandemia, qualidade de vida deixou de ser luxo e passou a ser prioridade. Hoje, as pessoas querem morar e trabalhar em lugares que reduzam deslocamentos, incentivem conexões e promovam saúde. Isso inclui conceitos como “cidade de 15 minutos”, que vem sendo aplicada em diferentes partes do mundo.

Leia Mais Estruturas metálicas transformam a construção civil e chegam a projeto inédito no RS

Leia Mais Conheça um novo jeito de viver, trabalhar e investir em Passo Fundo

Conceito chega a Passo Fundo

Em Passo Fundo, o Icon ECB surge como um dos exemplos desse novo modelo urbano. O empreendimento multiuso, desenvolvido pela Ci8 Construtora e Incorporadora, do Grupo ECB, reúne moradia, trabalho, hotel, lazer, educação e serviços em uma única quadra, inspirado justamente no conceito de cidade caminhável.

Além da certificação Fitwel prevista para os edifícios residenciais, o complexo também conta com certificação LEED em desenvolvimento na torre corporativa, que avalia eficiência energética, uso racional da água e redução de impactos ambientais.

A torre corporativa do empreendimento também foi concebida dentro do conceito Triple A (AAA), classificação internacional destinada a edifícios de altíssimo padrão construtivo, localização estratégica, tecnologia avançada, eficiência operacional e alta qualidade arquitetônica. Esse padrão, normalmente encontrado em grandes centros urbanos globais, passa a ganhar espaço também em cidades do interior com forte desenvolvimento econômico.

Essas certificações mostram que a sustentabilidade se tornou um critério concreto de valorização imobiliária, engenharia e planejamento urbano. Mais do que isso, o que se vê agora é uma convergência entre tecnologia e saúde.

No Brasil, esse movimento ainda é recente, especialmente fora dos grandes centros. Por isso, quando projetos começam a incorporar simultaneamente certificações como Fitwel e LEED, o mercado sinaliza uma mudança importante: a construção civil passa a olhar não apenas para o prédio, mas para as pessoas que viverão dentro dele.