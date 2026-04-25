Conheça um novo jeito de viver, trabalhar e investir em Passo Fundo

Vista aérea do Icon ECB mostra a integração entre moradia, negócios, serviços e lazer. Icon EBC / Divulgação

Por muitos anos, a vida nas cidades estava dividida em locais feitos para morar, trabalhar e se divertir. O resultado se transformou em longos deslocamentos, profissionais cansados e impacto direto na qualidade de vida das pessoas. A boa notícia é que esse modelo já começa a ser substituído por uma lógica mais eficiente: a cidade de 15 minutos.

O conceito propõe que todas as necessidades essenciais estejam acessíveis para serem feitas a pé. Trabalho, educação, saúde, serviços e lazer deixam de ser destinos distantes e passam a integrar o cotidiano, ao lado de casa. Essa é uma mudança estrutural e interfere, inclusive, na forma de pensar o valor imobiliário.

A cidade caminhável já é realidade em Paris, Barcelona e Melbourne, que sentem os efeitos desta nova vida. Estudos indicam que regiões com alta circulação de pedestres apresentam valorização superior à média do mercado, e consolidam o chamado walkability premium. O tempo é o ativo mais escasso da vida urbana, e empreendimentos imobiliários que devolvem esse bem precioso performam melhor no longo prazo.

Passo Fundo vive um ciclo consistente de crescimento econômico e expansão imobiliária. Com mais de uma centena de construções em desenvolvimento e um perfil de comprador mais sofisticado, o mercado já tem outras necessidades. Do tradicional pedido de moradias, com uma metragem maior, os novos clientes já migraram para critérios mais complexos, como conveniência, integração urbana e qualidade de vida.

Ecossistema urbano como ativo

O Icon ECB, complexo multiuso em construção no Bairro Boqueirão, em Passo Fundo, está alinhado aos principais movimentos urbanos globais: inovação, sustentabilidade e certificações internacionais.

Reúne quatro torres de alto padrão, comerciais e de moradia, além de um hotel com renome internacional, mall com mais de 39 operações e um centro de convenções com capacidade para até mil participantes.

Essa integração cria um ambiente com circulação contínua de pessoas e capital, ativando o entorno e fortalecendo a dinâmica econômica da região. O resultado é a atração de mais serviços e negócios, ampliando a relevância do endereço e sustentando sua valorização ao longo do tempo.

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Valor além do produto

No Icon ECB, o diferencial vai além das qualidades do imóvel, trazendo vantagens do contexto urbano em que ele está inserido. Menos deslocamentos, melhores experiências cotidianas e maior eficiência no dia a dia.

Para o morador, isso se traduz em mais tempo livre e qualidade de vida.

Para o investidor, em liquidez e valorização consistente.

Para a cidade, na formação de um novo eixo de desenvolvimento.

O futuro já está em construção

Cidades mais inteligentes, conectadas e centradas nas pessoas já são uma realidade. E empreendimentos que antecipam essa transformação tendem a se consolidar como ativos estratégicos.