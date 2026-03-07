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Estruturas metálicas transformam a construção civil e chegam a projeto inédito no RS

Sistema construtivo adotado pela Ci8 no Icon ECB, em Passo Fundo, tem engenharia utilizado em grandes centros internacionais 

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Para: Ci8

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