Estruturas metálicas transformam a construção civil e chegam a projeto inédito no RS

Tecnologia permite que etapa estrutural seja executada até 50% mais rápido em comparação ao concreto convencional. Ci8 / Divulgação

Inovação faz parte do DNA da Ci8 e é a base da estratégia e da decisão por trás dos projetos. A construtora do Grupo ECB acaba de anunciar um movimento inédito no Rio Grande do Sul: o Icon ECB será o primeiro complexo multiuso do Estado erguido integralmente com sistema estrutural metálico, tecnologia consagrada em grandes centros internacionais e agora aplicada em Passo Fundo.

Criada para garantir gestão centralizada, agilidade e controle total da obra, a Ci8 nasceu com a missão de entregar um novo patamar de engenharia à região.

— Inovação, para nós, é o elemento principal deste trabalho, é assumir o controle do processo para entregar mais qualidade e mais eficiência. A Ci8 nasce para transformar a forma de construir no Rio Grande do Sul —explica Erasmo Carlos Battistella, presidente do Grupo ECB, holding à qual pertence a construtora.

A adoção das estruturas metálicas reforça o posicionamento inovador da empresa.

— O uso de estruturas metálicas não é apenas uma escolha técnica. É uma decisão estratégica. Estamos trazendo um padrão construtivo internacional para o Norte do Rio Grande do Sul —afirma Guilherme Sartori, diretor de Operações da Ci8.

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Engenharia de padrão global

O sistema combina núcleo em concreto armado com vigas metálicas e lajes steel deck, modelo amplamente utilizado em torres de alto desempenho ao redor do mundo. A principal vantagem está na industrialização do processo: as peças são fabricadas em ambiente controlado, testadas e chegam prontas ao canteiro, reduzindo retrabalho, desperdício e riscos.

O impacto é direto no cronograma. Inicialmente prevista para 2029, a Ci8 antecipou a entrega do empreendimento para fim de julho de 2028. A etapa estrutural pode ser executada até 50% mais rápido em comparação ao concreto convencional.

Além da velocidade, há ganhos relevantes em sustentabilidade: redução de até 85% no volume de resíduos, menor emissão de CO₂ e utilização de aço 100% reciclável. A estrutura metálica também é mais leve, podendo reduzir em até 30% a carga sobre as fundações, aumentando a eficiência global da obra.

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Projeto que reposiciona a cidade

O Icon ECB, primeiro projeto em construção da Ci8, é o maior empreendimento imobiliário do Norte do Estado, ocupando uma quadra de mais de 14 mil metros quadrados no bairro Boqueirão. O complexo reúne três torres residenciais, uma torre comercial Triple A, hotel da rede Transamérica Executive, Mall Boulevard, centro de convenções, praça pública integrada e o Instituto Educacional no coração do projeto.

Concebido como modelo de cidade caminhável, inspirado em metrópoles como Nova York e Londres, o empreendimento integra moradia, trabalho, lazer e educação em um único endereço. A torre comercial já conta com certificação internacional LEED em desenvolvimento, e os edifícios residenciais passam a buscar também o selo Fitwel, que promove saúde e bem-estar.