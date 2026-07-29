Rede gaúcha de atacarejo abre 47ª unidade e expande atuação no RS

Unidade da Stok Center de Carazinho possui mais de 13 mil m² de área total. Marcelo Parizzi / Divulgação

A rede de atacarejo gaúcha inaugurou no dia 28 de julho em Carazinho, uma nova unidade do Stok Center. De Passo Fundo, a rede vem se consolidando como uma das principais marcas do segmento no Rio Grande do Sul, e agora chegou na cidade da região norte do Estado.

Além de ampliar as opções de compra para consumidores da cidade e de municípios vizinhos, o empreendimento chega com potencial para movimentar a economia regional. O empreendimento gerou 100 empregos diretos, além de dezenas de vagas indiretas ligadas a fornecedores e prestadores de serviço.

Confira três motivos pelos quais a chegada do Stok Center impacta Carazinho.

Estrutura ampla e diversidade de produtos

A nova loja possui mais de 13 mil m² de área total e foi planejada para atender diferentes perfis de consumidores. Com estrutura de estacionamento para 262 veículos, a unidade mantém o padrão das demais lojas da rede, oferecendo mais comodidade aos clientes.

A marca busca atender às necessidades do consumidor gaúcho que busca preços mais acessíveis. O mix de produtos vai da cesta básica a categorias como linha pet, eletrodomésticos e artigos de bazar, permitindo que os clientes encontrem, em um só lugar, soluções para diferentes necessidades do dia a dia.

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Mais economia no dia a dia

O formato atacarejo une a economia proporcionada pelo atacado à conveniência do varejo, permitindo que os consumidores realizem compras de abastecimento mensal ou reposições pontuais ao longo do mês.

A proposta do Stok Center é operar com alto volume de mercadorias, o que contribui para preços mais competitivos. Para os moradores de Carazinho e região, a nova unidade representa mais uma alternativa para economizar.

Os clientes também podem encontrar descontos exclusivos no Clube Stok Center através do aplicativo. São ofertas diferentes da loja física.

Na semana de abertura, os clientes também poderão contar com ofertas especiais na loja física. A ideia é que os residentes de Carazinho e região possam conhecer a nova unidade e aproveitar os descontos.

Uma marca gaúcha em expansão

O Stok Center integra a rede Comercial Zaffari e surgiu com a proposta de oferecer uma experiência de compra pautada pela praticidade, eficiência operacional e preços competitivos.

Ao longo dos anos, a marca expandiu sua presença pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina, tornando-se referência no modelo de atacarejo. A inauguração em Carazinho marca a abertura da 47ª unidade da rede e reforça a estratégia de crescimento da empresa no interior gaúcho, além de contribuir para o desenvolvimento econômico regional e ampliando a oferta de serviços à comunidade.

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