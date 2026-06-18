Onde comprar petiscos baratos em Passo Fundo para os jogos do Brasil na Copa do Mundo

Stok Center tem variedade de petiscos e bebidas para as partidas. Gustavo Alves / Adobe Stock / Gerado com IA

A maioria dos brasileiros pretende assistir aos jogos da Copa do Mundo em casa. É o que revela uma pesquisa encomendada pelo PayPal, conduzida em parceria com a Morning Consult. De acordo com o levantamento, 41% planejam reunir pequenos grupos de pessoas em seus lares, enquanto 35% devem acompanhar as disputas na residência de familiares ou amigos.

A busca por conforto e economia tem feito muitos torcedores preferirem assistir aos jogos em casa, uma tendência que deve ganhar ainda mais força na fase eliminatória. Com as partidas das oitavas e quartas de final agendadas para os finais de semana, o público ganha mais tempo livre e flexibilidade. Sem a necessidade de conciliar o horário do jogo com o expediente de trabalho, os dias de folga tornam-se o momento ideal para preparar uma recepção especial e receber convidados

A pesquisa também aponta que a maior parte do público (67%) pretende investir em comida e petiscos durante o evento.

Confira a seguir algumas dicas para economizar na hora de ir ao mercado.

Como economizar nas compras de supermercado para assistir aos jogos da copa do mundo

O planejamento faz toda a diferença. Organizar-se com antecedência ajuda a garantir tudo o que será necessário ao longo dos jogos e ainda economizar. Atacarejos, como o Stok Center, oferecem embalagens maiores, que reduzem o custo por unidade.

Amendoins, salgadinhos, petiscos e bebidas são bons exemplos de produtos que podem ser comprados em maior quantidade e servidos em todas as confraternizações. No Stok Center, também é possível encontrar copos e pratos descartáveis, guardanapos, carnes e outros itens para quem pretende celebrar o jogo fazendo churrasco.

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O que servir para amigos nos jogos do Brasil

Outra estratégia eficiente é montar um cardápio saboroso para as noites de jogos, priorizando opções que agradem os convidados e tenham bom rendimento.

Cachorro-quente, lanches de carne, pipoca e salgadinhos são ótimas escolhas para acompanhar as partidas. Além disso, tábuas com frios e queijos são opções práticas e fáceis de compartilhar.

Para acompanhar, vale apostar em bebidas variadas: sucos, refrigerantes, vinhos e cervejas costumam agradar diferentes gostos. Também é interessante incluir versões sem álcool para os motoristas que não abrem mão de apreciar uma boa gelada durante o jogo.

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Compras que rendem mais

Escolher ingredientes versáteis é um verdadeiro gol de placa para o orçamento. Além de permitir montar diferentes combinações, eles ajudam a evitar desperdícios e aumentam o rendimento das compras.

Queijos, frios, pães, molhos e carnes não consumidas durante o encontro, por exemplo, podem ser reinventadas em outras refeições nos dias seguintes. O mesmo vale para milho, azeitonas e ervas frescas.

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Descontos no Stok Center de Passo Fundo para os jogos da Copa

Durante o período da Copa do Mundo, o Stok Center traz diversas ofertas para ajudar a montar a sua torcida em casa sem pesar no bolso. As principais ofertas são divulgadas tanto nas lojas como nos canais da rede.

Há também descontos exclusivos para os cadastrados no Clube Stok Center, programa de fidelidade gratuito que disponibiliza ofertas em um aplicativo próprio, uma forma inteligente de economizar enquanto aproveita cada jogo.