Fazer hambúrguer em casa é mais barato? Veja como economizar 

Preparar hambúrguer em casa pode ser mais econômico. exclusive-design / AdobeStock / Divulgação

Celebrado em 28 de maio, o Dia do Hambúrguer marca o sucesso de um dos lanches mais populares do mundo. O prato está há sete décadas no Brasil e se tornou presença frequente nas refeições do dia a dia, especialmente nos momentos de lazer. Mas, junto com essa popularidade crescente, há um alerta: o impacto no bolso.

Os números ajudam a ilustrar esse hábito. Segundo dados do Painel de Consumo Fora de Casa do Kantar, empresa que analisa comportamento de consumo, somente entre janeiro e março de 2025, 47 milhões de brasileiros consumiram hambúrguer, em cerca de 113 milhões de ocasiões de compra no país. A análise abrange 89% da população brasileira. A frequência impressiona e, ao longo do tempo, pode representar um gasto significativo no orçamento.

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O hambúrguer é versátil, acessível e cheio de combinações possíveis, e o aumento no consumo também induz o pensar sobre o melhor custo-benefício. Preparar em casa passa a ser uma escolha estratégica: reduz custos, amplia as possibilidades de preparo e transforma a refeição em uma experiência compartilhada. Fazer a refeição em família ou entre amigos fortalece vínculos e memórias e possibilita uma economia significativa no bolso.

Na sexta-feira (29), ocorre a Stok Friday com promoções exclusivas. É a oportunidade ideal para passar no Stok Center e buscar os ingredientes para viver essa experiência no final de semana.

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Como fazer hambúrguer

Há quem prefira fazer blends (mistura, em inglês) de carnes, temperos específicos ou acompanhamentos feitos em casa. Alguns gostam mais dos clássicos como cheeseburger, X-bacon ou X-salada.

A seguir, veja algumas sugestões para tornar o seu hambúrguer mais saboroso:

Diversidade na escolha:

As diferentes receitas de hambúrguer tornam o prato múltiplo e delicioso. Georgii / AdobeStock / Divulgação

O hambúrguer é democrático e se adapta ao paladar: tradicional, artesanal ou vegetariano, as diferentes receitas tornam o prato múltiplo e delicioso. Também é possível variar os ingredientes e criar um prato único.

Na hora do preparo em casa, é possível diversificar e testar diferentes receitas sem precisar se adequar ao cardápio disponível no restaurante. Entre carnes, pães, queijos e opções vegetarianas, a variedade encontrada no Stok Center ajuda a montar diferentes versões do lanche de forma prática, permitindo testar receitas sem complicar o orçamento.

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Mais do que sabor, outro benefício é o controle dos ingredientes: decidir o que entra no prato significa mais qualidade e melhor aproveitamento dos alimentos. Ao escolher os ingredientes e fazer a refeição com as próprias mãos, a pessoa tem o domínio da própria alimentação, algo difícil de alcançar em meio a rotina corrida.

Carnes

É possível realizar blends de carnes e aumentar o custo-benefício. breakingthewalls / AdobeStock / Divulgação

A carne do hambúrguer é moída e prensada. Para garantir a suculência e o sabor em um bom hambúrguer é necessário ter a porcentagem ideal de mistura de carne: cerca de 80% magra e 20% de gordura.

Os cortes variam: acém, peito bovino (brisket), fraldinha, costela ou patinho. Cada escolha induz um resultado diferente. Uma estratégia comum é trabalhar com blends, misturando diferentes cortes para equilibrar sabor e textura. Além de melhorar o resultado, essa prática aumenta o rendimento, permitindo preparar mais porções com o mesmo investimento.

Nesse contexto, o acesso a variedade e bons preços faz diferença. Em redes de atacarejo como o Stok Center, é possível encontrar carnes em diferentes volumes e preços competitivos, favorecendo quem busca economizar sem renunciar à qualidade.

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Depois de definidos os cortes, realize a moagem duas vezes para melhorar a textura do blend. Esse processo, inclusive, fica mais fácil ao utilizar um processador em casa. Já no preparo, alguns cuidados fazem toda a diferença: evite temperar a carne antes de moldar e adicione o tempero (sal e pimenta a gosto) apenas no momento de grelhar para preservar a textura e realçar o sabor natural da carne.

Para quem prefere alternativas sem carne, há também hambúrgueres à base de grãos que mantêm a proposta prática e acessível. Pensando nisso, o Stok Center também disponibiliza opções 100% vegetais, facilitando o acesso a esse tipo de produto para quem busca versões veganas ou vegetarianas.

Acompanhamentos

Batatas fritas são opções de acompanhamento para a refeição. Cozine / AdobeStock / Divulgação

O mais comum é o combo clássico hambúrguer e batata frita. Mas outros acompanhamentos também combinam com o prato: anéis de cebola ou as batatas rústicas, por exemplo. Batatas doces também aparecem como opção, principalmente para quem quer incluir o lanche no cardápio da dieta.

Optar por queijos diferentes confere versatilidade ao prato. Seja os populares muçarela e cheddar ou os gourmetizados gorgonzola e gruyère, dão um toque diferenciado.

Por último e não menos importante: os molhos. Há quem tenha receita de família, há quem compre pronto. O mais comum é fazer um molho para hambúrguer caseiro, misturando maionese, ketchup, mostarda e condimentos a seu gosto.

Um dos principais benefícios de preparar esses itens em casa está na versatilidade. Grande parte dos ingredientes pode ser reaproveitada em outras refeições, evitando desperdícios e otimizando o investimento.

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Nesse contexto, concentrar a compra em um único lugar facilita o planejamento. Desde acompanhamentos até bebidas, itens facilmente encontrados no Stok Center contribuem para montar uma refeição completa, sem a necessidade de múltiplas compras e com melhor controle do orçamento.

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