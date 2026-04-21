Sopas, massas e carnes assadas ganham destaque no outono 

Apesar de ter começado com cara de verão, o outono gaúcho deve ser marcado por temperaturas mais amenas e volumes de chuva irregulares.
De acordo com institutos especializados em meteorologia, a expectativa para este ano é de que os termômetros registrem marcas ligeiramente acima da média da estação, com possibilidade de episódios de frio intenso, principalmente ao longo do mês de maio.
Essas mudanças de temperatura não impactam apenas o clima, mas também os hábitos de consumo da população, especialmente quando o assunto é alimentação.
De acordo com a nutricionista do Stok Center, Katielly Rissi Briato, à medida que os dias ficam mais gelados, ocorre uma redução natural no consumo de alimentos frios, como saladas cruas e algumas frutas.
– Em contrapartida, cresce a procura por preparações quentes, mais calóricas e reconfortantes. Isso se deve, principalmente, a dois fatores: o fisiológico, já que o corpo demanda mais energia para manter a temperatura, e o emocional, pois alimentos quentes trazem sensação de conforto e bem-estar.
Confira dicas para escolher ingredientes que combinam com a estação e descubra como adaptar as compras para o outono sem comprometer o orçamento:
Retorno à cozinha
Diferentemente do verão, quando há maior busca por praticidade e alimentos prontos, o outono favorece refeições caseiras e aconchegantes, como sopas, caldos, massas e carnes de panela. Esse retorno mais frequente à cozinha estimula compras mais planejadas e reduz decisões impulsivas.
– Esse comportamento se reflete no carrinho de compras, que passa a incluir mais ingredientes básicos e versáteis, bem como combinações para refeições completas, como massa com molho e proteína, e menor presença de alimentos ultraprocessados prontos. Além disso, o preparo da comida em casa está associado à economia e ao maior controle sobre a qualidade da alimentação – explica Katielly.
Queridinhos do outono
Alguns alimentos facilmente encontrados no Stok Center ganham destaque durante o outono. Entre os mais procurados estão as sopas prontas e os ingredientes para o preparo caseiro, como batatas, cenouras e capeletti.
Carnes para cozimento, como acém e costela, além de massas em geral e queijos despontam entre os produtos favoritos dos gaúchos nesta época do ano.
O consumo de pães e cucas também aumenta significativamente quando o clima esfria. Além disso, há uma mudança no consumo de bebidas, que passa a priorizar chás, café e vinhos.
– Ainda assim, é fundamental que, ao fazer as compras, a saúde esteja em primeiro lugar, sem deixar de lado frutas, verduras e legumes – reforça a nutricionista.
Principais itens sazonais
Aproveitar a sazonalidade é uma excelente estratégia para incluir alimentos da estação na lista de compras. Entre eles, destacam-se abóbora, cenoura, ricas em betacaroteno, e batata doce, muito versátil no preparo, e além de frutas como bergamota, que são ótimas fontes de vitamina C e tendem a ficar mais doces e baratas nessa época do ano.
Vegetais como couve, espinafre e rúcula são boas opções para refogados. Já para as proteínas utilizadas em ensopados, molhos e carnes de panela, é válido apostar em cortes mais acessíveis, como acém ou músculo.
Estratégias para economizar
– Para auxiliar na redução de custos nas compras é importante sempre ter uma lista, bem como verificar as ofertas disponíveis no dia nos sites e nas redes sociais do mercado.
Dessa forma, é possível ter uma prévia do que precisa ser comprado para as preparações. Planejar o cardápio com antecedência também é uma boa dica para evitar compras por impulso – destaca Katielly.
Optar por itens em maior volume – um dos grandes diferenciais do modelo de atacarejo praticado pelo Stok Center – é outra alternativa inteligente para alimentos de alto consumo, especialmente quando combinada com promoções do tipo “leve mais e pague menos”, que reduzem o custo por unidade.
Os clientes do Stok Center também podem aproveitar feirões com ofertas especiais e as promoções do Clube Stok Center, programa de fidelidade gratuito que oferece preços e condições diferenciadas a pessoas cadastradas.
Para participar é simples: basta baixar o aplicativo “Clube Stok Center”, preencher os dados solicitados e aproveitar os descontos exclusivos.