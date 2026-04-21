Sopas, massas e carnes assadas ganham destaque no outono 

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Stok Center promove feirões e descontos especiais. Stok Center / Divulgação

Apesar de ter começado com cara de verão, o outono gaúcho deve ser marcado por temperaturas mais amenas e volumes de chuva irregulares.

De acordo com institutos especializados em meteorologia, a expectativa para este ano é de que os termômetros registrem marcas ligeiramente acima da média da estação, com possibilidade de episódios de frio intenso, principalmente ao longo do mês de maio.

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Essas mudanças de temperatura não impactam apenas o clima, mas também os hábitos de consumo da população, especialmente quando o assunto é alimentação.

De acordo com a nutricionista do Stok Center, Katielly Rissi Briato, à medida que os dias ficam mais gelados, ocorre uma redução natural no consumo de alimentos frios, como saladas cruas e algumas frutas.

– Em contrapartida, cresce a procura por preparações quentes, mais calóricas e reconfortantes. Isso se deve, principalmente, a dois fatores: o fisiológico, já que o corpo demanda mais energia para manter a temperatura, e o emocional, pois alimentos quentes trazem sensação de conforto e bem-estar.

Confira dicas para escolher ingredientes que combinam com a estação e descubra como adaptar as compras para o outono sem comprometer o orçamento:

Retorno à cozinha

Diferentemente do verão, quando há maior busca por praticidade e alimentos prontos, o outono favorece refeições caseiras e aconchegantes, como sopas, caldos, massas e carnes de panela. Esse retorno mais frequente à cozinha estimula compras mais planejadas e reduz decisões impulsivas.

– Esse comportamento se reflete no carrinho de compras, que passa a incluir mais ingredientes básicos e versáteis, bem como combinações para refeições completas, como massa com molho e proteína, e menor presença de alimentos ultraprocessados prontos. Além disso, o preparo da comida em casa está associado à economia e ao maior controle sobre a qualidade da alimentação – explica Katielly.

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Queridinhos do outono

Alguns alimentos facilmente encontrados no Stok Center ganham destaque durante o outono. Entre os mais procurados estão as sopas prontas e os ingredientes para o preparo caseiro, como batatas, cenouras e capeletti.

Carnes para cozimento, como acém e costela, além de massas em geral e queijos despontam entre os produtos favoritos dos gaúchos nesta época do ano.

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O consumo de pães e cucas também aumenta significativamente quando o clima esfria. Além disso, há uma mudança no consumo de bebidas, que passa a priorizar chás, café e vinhos.

– Ainda assim, é fundamental que, ao fazer as compras, a saúde esteja em primeiro lugar, sem deixar de lado frutas, verduras e legumes – reforça a nutricionista.

Principais itens sazonais

Aproveitar a sazonalidade é uma excelente estratégia para incluir alimentos da estação na lista de compras. Entre eles, destacam-se abóbora, cenoura, ricas em betacaroteno, e batata doce, muito versátil no preparo, e além de frutas como bergamota, que são ótimas fontes de vitamina C e tendem a ficar mais doces e baratas nessa época do ano.

Vegetais como couve, espinafre e rúcula são boas opções para refogados. Já para as proteínas utilizadas em ensopados, molhos e carnes de panela, é válido apostar em cortes mais acessíveis, como acém ou músculo.

Estratégias para economizar

– Para auxiliar na redução de custos nas compras é importante sempre ter uma lista, bem como verificar as ofertas disponíveis no dia nos sites e nas redes sociais do mercado.

Dessa forma, é possível ter uma prévia do que precisa ser comprado para as preparações. Planejar o cardápio com antecedência também é uma boa dica para evitar compras por impulso – destaca Katielly.

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Optar por itens em maior volume – um dos grandes diferenciais do modelo de atacarejo praticado pelo Stok Center – é outra alternativa inteligente para alimentos de alto consumo, especialmente quando combinada com promoções do tipo “leve mais e pague menos”, que reduzem o custo por unidade.

Os clientes do Stok Center também podem aproveitar feirões com ofertas especiais e as promoções do Clube Stok Center, programa de fidelidade gratuito que oferece preços e condições diferenciadas a pessoas cadastradas.