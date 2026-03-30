Quais são as melhores formas de economizar na Páscoa este ano?

Promoções e feirões do Stok Center ampliam oportunidades de economia. WS Studio / AdobeStock / Divulgação

Nos últimos 12 meses, o preço do chocolate em barra e bombom subiu 24,77% no Brasil, influenciado principalmente pelos valores do cacau no mercado internacional. O número divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) supera em quase seis vezes a inflação do período (4,4% de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo), gerando impactos diretos ao bolso dos consumidores.

Diante desse cenário, atacarejos como o Stok Center despontam como aliados do consumidor para economizar na Páscoa sem abrir mão de qualidade e tradição. Com ampla variedade de produtos e preços atrativos, a rede oferece benefícios tanto para empreendedores que produzem itens artesanais e precisam manter a competitividade, quanto para consumidores que querem preparar receitas em casa e montar presentes personalizados.

Confira 4 dicas para otimizar gastos na Páscoa e como o Stok Center pode ajudar nessa missão:

1. Planeje e compre com antecedência

Ter um bom planejamento é uma das melhores estratégias para economizar – seja para quem pretende empreender ou para quem deseja comprar insumos e produzir presentes em casa. A recomendação é listar todos os ingredientes e quantidades necessárias antes de ir às compras. Assim, fica bem mais fácil evitar desperdícios e gastos por impulso.

Para minimizar despesas inesperadas (principalmente, as de última hora) a recomendação é comprar com antecedência. Dessa forma, fica mais fácil analisar produtos, comparar preços e aproveitar as melhores oportunidades. A dica, inclusive, vale tanto para os doces quanto para a aquisição de outros itens tradicionais do feriado, como os pescados utilizados nas receitas tradicionais da Sexta-Feira Santa.

2. Prefira compras em maior volume

Atacarejos como o Stok Center oferecem uma vantagem para quem quer economizar na Páscoa: a possibilidade de comprar barras de chocolate para cobertura, recheios de diferentes sabores, leite condensado, creme de leite, confeitos, chocolate em pó e outros produtos para montagem de presentes, trufas e ovos de Páscoa em grandes quantidades. Ao optar por embalagens maiores, os consumidores têm acesso a preços mais vantajosos e atrativos.

Para empreendedores sazonais, a modalidade de atacarejo é importante para manter a competitividade. Já quem prepara as lembranças em casa, garante mais organização durante a produção sem comprometer o orçamento.

3. Aproveite promoções e feirões

Durante esse período, as unidades do Stok Center intensificam ainda mais suas promoções. A rede promove ações como o Feirão do Comerciante, que oferece condições diferenciadas em produtos de alta demanda, beneficiando não apenas quem produz, mas também o consumidor final que busca economia.

As ofertas são divulgadas nos canais oficiais da rede, que também compartilham datas de feirões e os principais destaques disponíveis ao público. Além disso, é possível conferir preços pelo aplicativo Clube Stok Center , programa de fidelidade gratuito que oferece promoções exclusivas a clientes cadastrados.

4. Pague com condições especiais